Anticipazioni Uomini e Donne 19 Febbraio: conoscenze al capolinea?

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, in onda il 19 Febbraio su Canale5, la coppia al centro dell’attenzione sarà composta da Ernesto Russo e Barbara De Santi. Il cavaliere del Trono Over ha deciso di approfondire la conoscenza con quattro donne, ma alla fine ne ha scelte solo due: Jennifer e Barbara De Santi. Tra quest’ultima e Ernesto sembra esserci un’atmosfera particolare, nonostante il cavaliere mostri un atteggiamento cauto nei confronti della dama. Nonostante le diverse uscite insieme, non si è verificato alcun bacio tra i due, e nell’episodio di oggi Ernesto spiegherà i motivi dietro il suo comportamento, lasciando Barbara visibilmente delusa. La tensione tra i due potrebbe portare a una svolta nella dinamica del programma.

Nella stessa puntata, vedremo anche gli sviluppi della storia di Ida Platano, che ha chiuso la conoscenza con Mario Cusitore e ora sta conoscendo Pierpaolo, con il quale sembra avvicinarsi sempre di più. Passando al trono di Brando Ephrikian, il tronista è ancora diviso tra Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. La situazione si complica ulteriormente a causa del conflitto aperto tra Beatriz e Tina Cipollari, che ha rovinato l’esterna della prima con Brando. Questo ha scatenato una serie di scontri verbali tra le due donne, con Tina che ha attaccato Beatriz definendola cafona e insicura. La tensione è salita a tal punto da richiedere l’intervento di Gianni Sperti e Maria De Filippi per calmare la situazione. La puntata si prospetta ricca di colpi di scena e momenti intensi.

