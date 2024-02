É sempre mezzogiorno | Ricetta American Pie (torta di mele) di Daniele Persegani – MediaTurkey

Iniziamo la settimana con una deliziosa ricetta proposta da Daniele Persegani, un cuoco emiliano che ci delizia con un dolce di ispirazione americana, rivisitato in chiave italiana. Si tratta dell’American Pie, una torta di mele che conquista i palati di grandi e piccini. Per preparare questa squisita torta avremo bisogno di ingredienti semplici ma gustosi, come farina, burro, zucchero, lievito, uova, mele, biscotti, cannella, mirtilli, gelato alla crema e confettura di mirtilli.

La preparazione della torta inizia con la realizzazione della frolla: lavoriamo il burro morbido con lo zucchero fino ad ottenere una crema omogenea, aggiungiamo le uova e la farina setacciata con il lievito, impastiamo bene e lasciamo riposare in frigorifero. Passiamo poi al ripieno, grattugiamo le mele e condiamole con zucchero e cannella, aggiungiamo i biscotti sbriciolati e mescoliamo il tutto. Stendiamo la frolla in due dischi e rivestiamo una tortiera con uno di essi, alternando strati di mele, mirtilli e biscotti, copriamo con il secondo disco di frolla e cuociamo in forno.

Ecco pronta la nostra American Pie, una torta golosa e profumata perfetta per una merenda in compagnia o per concludere un pasto con dolcezza. Seguiamo passo dopo passo la ricetta di Daniele Persegani per preparare questa prelibatezza che ci conquisterà al primo assaggio. Buon appetito!

