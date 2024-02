É sempre mezzogiorno | Ricetta parmigiana di friarielli e alici di Mauro e Mattia Improta – MediaTurkey

Mauro e Mattia Improta, due cuochi campani noti per la loro passione per la cucina e per il cibo di qualità, condividono con noi una deliziosa ricetta per cominciare la settimana con il giusto sprint: la parmigiana di friarielli e alici. Gli ingredienti necessari per preparare questo piatto sono i seguenti: 3 cespi di friarielli, 40 alici, 5 filetti di acciughe, 100 g di pomodorini gialli, 400 g di mozzarella, 3 uova, 100 g di panko, 100 g di pangrattato, 100 g di formaggio grattugiato, 1 spicchio d’aglio, peperoncino, basilico, olio per friggere, olio extra vergine di oliva, 200 g di pomodorini rossi, 1 spicchio d’aglio, 80 g di pomodori secchi, 200 g di pangrattato, 100 g di pinoli, 1 limone e menta.

Il procedimento per realizzare questa parmigiana è abbastanza semplice. In una padella, bisogna far soffriggere l’aglio e il peperoncino con un filo d’olio, aggiungere le acciughe a pezzetti e stufare i friarielli. Successivamente, si deve preparare la panatura frullando i pomodori secchi con i pinoli, il pangrattato, la scorza di limone e la menta, e saltare il composto in padella con un filo d’olio fino a doratura.

Per la salsa rossa, è necessario far rosolare i pomodorini rossi a metà con l’aglio e un filo d’olio, frullare il tutto e filtrare con un colino. Le alici sfilettate vanno passate nelle uova sbattute e successivamente nella panatura, per poi essere fritte in olio caldo fino a doratura e tenute da parte.

Per assemblare la parmigiana, occorre ungere una pirofila con olio, spolverare con la panatura ai pomodori secchi, fare un primo strato di alici fritte, coprirle con i friarielli, la mozzarella a fette, la panatura, i pomodorini gialli e il formaggio grattugiato. Continuare a stratificare gli ingredienti e infornare a 200° per 15 minuti, servendo il tutto con la salsa rossa.

Questa gustosa parmigiana di friarielli e alici è un piatto ricco di sapori mediterranei, perfetto per un pranzo o una cena speciale. Grazie alla ricetta di Mauro e Mattia Improta, potrete deliziare il palato dei vostri ospiti con un piatto unico e indimenticabile. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta parmigiana di friarielli e alici di Mauro e Mattia Improta – MediaTurkey