É sempre mezzogiorno | Ricetta pennette alla tirolese di Barbara De Nigris – MediaTurkey

Barbara De Nigris, una rinomata cuoca altoatesina, condivide con noi una ricetta rapida e deliziosa per il pranzo di tutti i giorni: le pennette alla tirolese. Un piatto che conquisterà i palati di tutta la famiglia grazie al suo sapore unico e alla sua facilità di preparazione.

Per preparare le pennette alla tirolese, avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 360 g di penne rigate, 120 g di speck, 250 ml di panna, 50 g di formaggio grattugiato, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 2 cipolle rosse o bianche, 1 cucchiaio di zucchero di canna, 1 bicchiere di vino rosso, 40 g di burro, erba cipollina, rosmarino e sale.

Il procedimento per la preparazione delle pennette alla tirolese è piuttosto semplice: innanzitutto cuocere le penne in acqua salata e aromatizzata con del rosmarino. Successivamente, tagliare lo speck a dadini o a listarelle e farlo rosolare in padella fino a renderlo croccante. Affettare le cipolle e farle rosolare in padella con un po’ di burro, sale e zucchero di canna. Aggiungere il vino e continuare la cottura coperta. Una volta cotte, unire la panna, il concentrato di pomodoro e lasciare restringere per qualche istante. Scolare le penne e saltarle in padella con le cipolle e la panna, aggiungendo il formaggio grattugiato e lo speck rosolato. Servire con erba cipollina tritata.

Le pennette alla tirolese sono ora pronte per essere gustate in tutta la loro bontà e semplicità. Un piatto che sicuramente farà felici tutti coloro che lo assaggeranno. Se desiderate seguire la preparazione passo dopo passo, potete trovare il video della ricetta su RaiPlay.

È importante tenere presente che questa non è la ricetta originale di Barbara De Nigris, ma piuttosto una mia interpretazione basata sulle istruzioni fornite. Buon appetito!

