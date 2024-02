É sempre mezzogiorno | Ricetta timballo di polenta con baccalà mantecato di Ivano Ricchebono – MediaTurkey

Iniziamo la settimana con una ricetta del celebre cuoco ligure Ivano Ricchebono, che ci propone un piatto tradizionale e gustoso: il timballo di polenta con baccalà mantecato. Questo piatto sontuoso e scenografico è perfetto per conquistare anche i palati più esigenti.

Per preparare questa prelibatezza avremo bisogno dei seguenti ingredienti: baccalà dissalato, cipolla, sedano, aglio, acciughe, capperi, vino bianco, brodo di pesce, patate, prezzemolo, erba cipollina, panna, burro, farina per polenta, latte, fontina, capperi in fiore, olio di semi, basilico, pomodori rossi, scalogno e scorza di limone.

Il procedimento per preparare il timballo di polenta con baccalà mantecato è abbastanza semplice ma richiede un po’ di pazienza e attenzione. Iniziamo stufando sedano, aglio e cipolla in padella con un filo d’olio, aggiungendo poi acciughe e baccalà a pezzi. Sfumiamo con il vino bianco, uniamo le patate a pezzetti e copriamo con il brodo di pesce, lasciando cuocere per circa 45 minuti.

Una volta che il composto si sarà disfatto, trasferiamolo in una planetaria o in una ciotola e lavoriamolo con le fruste, aggiungendo panna e burro a pezzetti. Aggiungiamo anche un trito di prezzemolo, basilico ed erba cipollina per ottenere una crema setosa e saporita.

Passiamo ora alla preparazione della polenta: scaldiamo latte e acqua con il sale e aggiungiamo la farina per polenta a pioggia, facendo bollire il tutto per circa 50 minuti. Una volta pronta, mantechiamo la polenta con burro e fontina a pezzetti.

Prepariamo la salsa facendo soffriggere lo scalogno tritato con un filo d’olio, unendo i pomodori a pezzi, il basilico e cuocendo il tutto fino a ottenere una salsa densa e saporita.

Imburriamo uno stampo a ciambella e versiamo al suo interno la polenta, cuocendo in forno caldo a 180°C per 10 minuti. Una volta cotta, sformiamo la ciambella su un piatto da portata e versiamo al centro il baccalà mantecato. Completiamo il piatto con la salsa di pomodoro e i capperi in fiore.

Il timballo di polenta con baccalà mantecato di Ivano Ricchebono è ora pronto per essere gustato e apprezzato da tutti gli amanti della buona cucina. Seguite le ricette di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay per scoprire altre deliziose proposte culinarie. Buon appetito!

