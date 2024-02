Anticipazioni La Promessa 21 Febbraio 2024: il momento di nuovi addii

La prossima puntata de La Promessa, in onda il 21 Febbraio 2024 su canale 5, ci porterà ad approfondire la storia di Catalina, che inizia a sospettare delle intenzioni di Don Lorenzo dopo aver ricevuto dei complimenti inaspettati. La ragazza discute la questione con suo fratello Manuel, il quale sorprendentemente annuncia di voler lasciare la tenuta per trasferirsi in Italia e prendere le distanze da Jimena. Nel frattempo, Simona e Candela accolgono con gioia l’arrivo di un nuovo insegnante, che promette di portare una ventata di freschezza e competenza nella cucina della tenuta.

Catalina è sconvolta dai complimenti di Don Lorenzo sulle sue capacità gestionali, considerando le precedenti convinzioni del padre di Curro sulla sua idoneità. La ragazza è scettica riguardo al cambio di atteggiamento del conte e decide di sorvegliarlo attentamente per capire le sue reali intenzioni. Condivide i suoi sospetti con Manuel, il quale si unisce alle sue preoccupazioni e rivela il suo desiderio di trasferirsi a Milano per sfuggire ai problemi causati da Jimena. Catalina, pur dispiaciuta all’idea di separarsi da suo fratello, conferma l’importanza della loro connessione e comprensione reciproca.

Don Romulo e Mauro, di fronte alle difficoltà nell’assumere il ruolo di insegnanti per Simona e Candela, decidono di cercare un vero professionista culinario per la tenuta. L’arrivo del nuovo insegnante crea aspettative e entusiasmo tra le due amiche, che vedono nell’opportunità di imparare da un esperto una possibilità di migliorare le proprie abilità culinarie. Questo cambiamento promette di aggiungere un tocco di eccellenza e approfondimento alla cucina della tenuta, rendendo l’atmosfera ancora più ricca di opportunità e sfide.

Inoltre, la tensione tra Catalina e Don Lorenzo continua a crescere, con la ragazza determinata a scoprire la verità sulle intenzioni del conte. Nel frattempo, Manuel si prepara al suo imminente trasferimento a Milano, cercando di lasciarsi alle spalle i problemi legati a Jimena. La decisione di Manuel mette in evidenza il clima teso e difficile che si è creato nella tenuta, portando Catalina a riflettere sulla importanza dei legami familiari e della fiducia reciproca.

In conclusione, la prossima puntata de La Promessa promette emozioni e colpi di scena, con i personaggi principali alle prese con nuove sfide e cambiamenti significativi nelle loro vite. Sarà interessante vedere come Catalina affronterà le sue paure e sospetti riguardo a Don Lorenzo, e come Simona e Candela si adatteranno alla presenza del nuovo insegnante nella loro cucina. Resta da scoprire quali altri segreti verranno alla luce e come i personaggi si evolveranno nel corso della storia.

