É sempre mezzogiorno | Ricetta caciocavallo all’argentiera e frittelle di cavolfiore di Giusina Battaglia – MediaTurkey

Il programma di Rai1, É sempre mezzogiorno, ha presentato oggi una deliziosa ricetta della cucina siciliana: il caciocavallo all’argentiera e le frittelle di cavolfiore, proposte da Giusina Battaglia. Questo piatto tipico è ricco di sapori e profumi che ci trasportano direttamente nell’incantevole isola siciliana.

Per preparare il caciocavallo all’argentiera, occorrono 6 fette di caciocavallo fresco, mezzo bicchiere di aceto bianco, 2 spicchi d’aglio, origano, olio, sale e pepe. Si inizia scaldando dell’olio in padella con gli spicchi d’aglio, poi si adagiano le fette di caciocavallo e si lasciano dorare da entrambi i lati fino a formare una crosticina. Successivamente si sfuma il tutto con l’aceto bianco, si aggiunge un po’ di zucchero, dell’origano e il piatto è pronto per essere gustato.

Passando alle frittelle di cavolfiore, si utilizza 1 cavolfiore, 70 g di caciocavallo grattugiato, 50 g di farina, 4 filetti di acciughe sott’olio, 2 uova, pangrattato, menta, olio, sale e pepe. Dopo aver lessato il cavolfiore e schiacciato con una forchetta, si aggiungono gli altri ingredienti e si lavora il composto fino ad ottenere un impasto omogeneo. Si formano delle quenelle con due cucchiai e si friggono in olio bollente fino a doratura.

Queste due ricette, pur nella loro semplicità, sono piene di gusto e perfette per un pranzo o una cena in famiglia, magari accompagnate da un buon bicchiere di vino rosso siciliano. Provatele e lasciatevi conquistare dai sapori autentici della tradizione siciliana, portando un po’ di sole e di mare sulle vostre tavole. Buon appetito!

L’autore delle ricette presentate è Vincenzo Galletta, che condivide la sua passione per la cucina e per la tradizione culinaria italiana attraverso il programma televisivo. Le sue creazioni sono un omaggio alla ricchezza gastronomica del nostro Paese e invitano gli spettatori a sperimentare nuovi sapori e piatti tipici regionali.

In conclusione, É sempre mezzogiorno continua a deliziarci con le sue proposte culinarie che ci permettono di viaggiare attraverso i sapori e le tradizioni delle diverse regioni italiane. Grazie a chef appassionati come Giusina Battaglia e Vincenzo Galletta, possiamo scoprire la magia della cucina siciliana e vivere un’esperienza sensoriale unica. Non resta che mettere in pratica queste gustose ricette e lasciarsi trasportare dalla bontà e dall’autenticità dei piatti tradizionali.

