É sempre mezzogiorno | Ricetta coda alla vaccinara di Daniele Persegani – MediaTurkey

L’articolo discute della ricetta della coda alla vaccinara preparata dallo chef Daniele Persegani durante la trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno”. Si tratta di un piatto tradizionale della cucina romana, caratterizzato da ingredienti semplici ma dal sapore intenso. Gli ingredienti necessari per la preparazione includono coda di manzo, sedano, cipolla, carota, aglio, lardo, uva sultanina, pinoli, pomodori pelati, vino rosso, olio d’oliva, sale e pepe.

Il procedimento per preparare la coda alla vaccinara prevede di soffriggere un trito di sedano, carota e cipolla con lardo e aglio, rosolare la coda di manzo a fette e aggiungerla al soffritto, sfumare con il vino rosso, aggiungere i pomodori pelati frantumati e lasciare cuocere a fiamma bassa per circa 2 ore e mezza, aggiungendo uvetta e pinoli a metà cottura. Si può aggiungere anche cacao amaro in polvere per un tocco extra di sapore. La ricetta è stata presentata su RaiPlay durante la trasmissione.

È importante sottolineare che le immagini e la ricetta sono tratte dai canali ufficiali della trasmissione e che l’articolo ha lo scopo di condividere e promuovere le ricette più interessanti presentate in TV. La coda alla vaccinara è un piatto ricco di storia e tradizione, che rappresenta uno dei piatti più caratteristici della cucina romana.

La preparazione di questo piatto richiede tempo e pazienza, ma il risultato finale è sicuramente appagante. La combinazione di ingredienti come la coda di manzo, l’uva sultanina e i pinoli crea un mix di sapori unico e irresistibile. La presenza di pomodori pelati e vino rosso dona al piatto un sapore intenso e avvolgente, perfetto per le giornate più fredde e grigie.

La ricetta proposta da Daniele Persegani durante la trasmissione televisiva è stata apprezzata dal pubblico per la sua semplicità e genuinità. Seguire passo dopo passo la preparazione della coda alla vaccinara su RaiPlay permette di imparare i segreti e i trucchi per ottenere un risultato perfetto. L’aggiunta di cacao amaro in polvere, seppur inusuale, conferisce al piatto un gusto sorprendente e avvolgente.

In conclusione, la coda alla vaccinara è un piatto che merita di essere scoperto e apprezzato per la sua bontà e la sua storia. Grazie alla ricetta condivisa da Daniele Persegani, è possibile portare in tavola un pezzo autentico della tradizione culinaria romana. Sperimentare in cucina e provare nuove ricette è un modo divertente per scoprire nuovi sapori e emozioni. Buon appetito!

