É sempre mezzogiorno | Ricetta gnocchi allo zafferano con ragù di agnello di Gian Piero Fava – MediaTurkey

Il momento ideale per gustare un piatto prelibato come gli gnocchi allo zafferano con ragù di agnello proposti da Gian Piero Fava è sempre a mezzogiorno. Questo chef esperto e affascinante ha creato una versione inedita di un classico della cucina italiana, che promette di deliziare i palati con un mix di sapori ricchi e raffinati.

La ricetta prevede l’utilizzo di diversi ingredienti, ma la preparazione è sorprendentemente semplice e il risultato finale sicuramente appagante. Per gli gnocchi allo zafferano occorrono patate, zafferano, farina, formaggio grattugiato, uovo e noce moscata. Per il ragù di agnello, invece, servono polpa di agnello, sedano, cipollotti, prezzemolo, timo, fondo di agnello e olio extravergine di oliva. Per completare il piatto, sarà necessario preparare una crema di broccoli con scalogni, alici, brodo vegetale, aglio, peperoncino, riduzione di panna, pecorino grattugiato, polvere di barbabietola, e infine guarnire con pecorino grattugiato e prezzemolo fritto.

La preparazione inizia con la cottura del ragù, facendo soffriggere sedano e cipolla, aggiungendo la polpa di agnello tritata e bagnando con il fondo di agnello fino a completare la cottura. Per gli gnocchi, si schiacciano le patate lesse e si uniscono uovo, zafferano, formaggio, noce moscata e farina, formando un composto omogeneo da cui ricavare gli gnocchi. La crema di broccoli si ottiene facendo soffriggere scalogni, aglio e alici, unendo i broccoli sbollentati e frullando il tutto. La riduzione di panna con pecorino e barbabietola completa il piatto.

Una volta pronti gli gnocchi, vengono conditi con burro, pepe e pecorino, adagiati su un letto di creme e coperti con il ragù di agnello. La presentazione sarà arricchita con cimette di broccolo e prezzemolo fritto, per un tocco di freschezza e croccantezza che renderà il piatto ancora più invitante.

Questa ricetta di Gian Piero Fava è un vero tripudio di sapori e profumi, che conquisterà sicuramente tutti i commensali con la sua bontà e raffinatezza. Non vediamo l’ora di assaporare questo delizioso primo piatto, perfetto per un pranzo o una cena speciale. Buon appetito!

