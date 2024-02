É sempre mezzogiorno | Ricetta pancakes di Damiano Carrara – MediaTurkey

Nel contesto del programma televisivo “É sempre mezzogiorno” su Rai1, l’atmosfera è sempre festosa, specialmente in vista del compleanno della Rai. In questa occasione speciale, il rinomato pasticcere e chef televisivo Damiano Carrara fa ritorno nelle cucine di Antonella per condividere una deliziosa ricetta: i pancakes. Questi dolci sono perfetti per una colazione o un brunch speciale e rappresentano anche un momento di festa in più per Damiano, che sta per diventare padre per la prima volta.

Gli ingredienti necessari per realizzare i pancakes di Damiano Carrara includono una combinazione di farine come quella di riso, quinoa e grano saraceno, insieme a lievito per dolci, tuorli e albumi d’uovo, zucchero, latte, vaniglia, olio di semi, panna, mascarpone, gelatina, bacche di vaniglia e frutta fresca come fragole, mirtilli e banane. Questa selezione di ingredienti crea un mix equilibrato di sapori e consistenze per i pancakes.

La preparazione dei pancakes è semplice e veloce. In una ciotola, si mescolano le farine con lo zucchero e il lievito per dolci, quindi si aggiungono i tuorli, l’olio e il latte per ottenere un impasto omogeneo. Gli albumi vengono montati a neve con lo zucchero e poi incorporati delicatamente all’impasto. Successivamente, si scalda una padella imburrata e si versano piccole quantità di impasto per formare i pancakes, cuocendoli su entrambi i lati fino a ottenere una doratura croccante.

Per accompagnare i pancakes, si prepara una crema montando panna e mascarpone con zucchero e vaniglia, eventualmente aggiungendo della gelatina sciolta per una consistenza più stabile. I pancakes possono essere serviti con questa crema, crema chantilly, sciroppo d’acero o miele e frutta fresca come fragole, mirtilli e banane. Questa combinazione di dolci e frutta offre una varietà di sapori e texture per arricchire l’esperienza culinaria.

Le ricette di Damiano Carrara e del programma “É sempre mezzogiorno” sono disponibili su RaiPlay, offrendo così a tutti la possibilità di provare a replicare queste prelibatezze in cucina e deliziare i propri cari con dolci squisiti. Preparare i pancakes di Damiano Carrara è un modo per godersi un momento di dolcezza e festa in compagnia, celebrando le piccole gioie della vita attraverso il cibo.

