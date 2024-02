É sempre mezzogiorno | Ricetta pane in padella di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il pane in padella di Fulvio Marino è una ricetta che permette di preparare del pane fresco senza l’uso del forno. Gli ingredienti necessari per realizzare questa gustosa preparazione sono la farina 0, il lievito fresco (o secco di birra), l’acqua, il sale e l’olio extravergine d’oliva. Per procedere con la preparazione, bisogna iniziare versando la farina in una ciotola e aggiungere il lievito, mescolando con l’acqua per circa 5 minuti. Successivamente si aggiunge il sale, l’acqua rimasta e si continua a lavorare l’impasto. Infine si aggiunge l’olio e si impasta fino a farlo assorbire completamente. L’impasto va coperto e lasciato lievitare per circa 2 ore a temperatura ambiente.

Una volta trascorso il tempo di lievitazione, si può procedere dividendo l’impasto in piccole palline e stendendole con un mattarello fino ad ottenere delle sfoglie sottili. Successivamente si scalda una padella antiaderente e si cuoce il pane su entrambi i lati fino a renderlo dorato e croccante. A questo punto, il pane in padella di Fulvio Marino è pronto per essere gustato caldo e fragrante. Questa preparazione è perfetta da accompagnare con formaggi, salumi o da inzuppare in una zuppa.

La ricetta proposta da Fulvio Marino è semplice ma gustosa, perfetta per chi desidera preparare del pane fresco in modo rapido e senza l’uso del forno. L’utilizzo di ingredienti semplici come la farina, il lievito, l’acqua, il sale e l’olio extravergine d’oliva permette di ottenere un pane fragrante e appetitoso. Il procedimento dettagliato e le dosi precise dei vari ingredienti rendono la preparazione accessibile anche a chi non ha particolare esperienza in cucina.

Il lievito fresco o secco di birra conferisce al pane una consistenza soffice e una fragranza irresistibile, mentre l’aggiunta di olio extravergine d’oliva apporta un tocco di sapore in più. La lievitazione dell’impasto per due ore permette al pane di sviluppare il suo sapore e la sua consistenza in modo ottimale, garantendo un risultato finale di alta qualità.

La cottura del pane in padella su entrambi i lati fino a renderlo dorato e croccante è fondamentale per ottenere una consistenza perfetta, croccante all’esterno e morbida all’interno. Il pane così preparato si presta a molteplici utilizzi in cucina, come ad esempio essere accompagnato da formaggi e salumi o essere inzuppato in una gustosa zuppa.

In conclusione, il pane in padella di Fulvio Marino rappresenta una ricetta semplice ma ricca di sapore, perfetta per chi desidera preparare del pane fresco in modo rapido e senza complicazioni. Grazie all’utilizzo di ingredienti comuni e al procedimento dettagliato, anche chi non ha particolare esperienza in cucina può ottenere un risultato eccellente e apprezzare il gusto autentico del pane fatto in casa. Buon appetito!

