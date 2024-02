É sempre mezzogiorno | Ricetta braciole alla messinese di Fabio Potenzano – MediaTurkey

Fabio Potenzano, il famoso chef del programma televisivo “É sempre mezzogiorno”, ha condiviso con il pubblico una ricetta carica di tradizione e emozione: le braciole alla messinese. Dopo aver vissuto la gioia di diventare nuovamente padre, la sua emozione e meraviglia si riflettono nei suoi occhi e si trasferiscono direttamente nel piatto che prepara per gli spettatori.

La ricetta delle braciole alla messinese richiede alcuni ingredienti fondamentali: fesa di vitello, mollica di pane, pecorino, caciocavallo, prezzemolo, aglio, olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Inoltre, per accompagnare le braciole, si prepara una caponata invernale con cipolla bianca, sedano, scalogno, zucca, finocchio, miele d’arancio, aceto bianco, olive verdi, mandorle a lamelle, capperi e menta, oltre a sale e pepe.

La preparazione delle braciole inizia frullando la mollica di pane con il pecorino grattugiato e aggiungendo prezzemolo, aglio, sale e pepe. Le fettine di carne vengono battute, oleate e poi passate nella panatura preparata, prima di aggiungere una listarella di caciocavallo su ciascuna e arrotolarle per formare gli involtini. Infine, gli involtini vengono infilati in uno stecco da spiedino e cotti in una padella con olio.

Per la caponata invernale, si blanchiscono sedano e cipolla, si aggiungono olive e capperi, e si soffrigge lo scalogno con olio in una padella. Si uniscono poi zucca e finocchio a dadini, si lascia stufare e si aggiungono sedano, cipolla, olive e capperi. Il tutto viene condito con sale, pepe, miele, aceto e cuocere per qualche minuto.

Le braciole alla messinese vengono servite con la caponata tiepida o fredda, guarnite con menta fresca tritata per un tocco di freschezza. Gli spettatori interessati a seguire la preparazione di questa e altre ricette di “É sempre mezzogiorno” possono trovare i video su RaiPlay. È importante ricordare che questo articolo funge da “taccuino” di ricette e non rappresenta il sito ufficiale del programma, quindi è consigliabile consultare le fonti ufficiali per ulteriori dettagli e approfondimenti culinari. Buon appetito!

