É sempre mezzogiorno | Ricetta focaccia alle mele di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il profumo invitante del forno di Fulvio Marino, famoso panettiere piemontese, si diffonde nell’aria mentre si prepara una squisita focaccia alle mele. Questo dolce lievitato è perfetto per essere gustato a colazione o a merenda, per concedersi un momento di dolcezza e comfort. La ricetta dettagliata per realizzare questa prelibatezza è semplice e deliziosa.

Gli ingredienti necessari per preparare la focaccia alle mele sono: 500 g di farina 0, 10 g di lievito di birra, 150 ml di acqua, 60 g di zucchero, 125 g di uova, 10 g di sale, 100 g di burro e 1 g di cannella. Seguendo il procedimento passo dopo passo, sarà possibile ottenere un risultato perfetto.

Per iniziare, si mescolano la farina, le uova sbattute e parte dell’acqua in una ciotola. Successivamente, si aggiunge il lievito di birra sbriciolato e un po’ di acqua, lavorando l’impasto fino a far assorbire il lievito. Si incorporano poi lo zucchero, il sale e il resto dell’acqua, impastando per amalgamare bene gli ingredienti. Infine, si profuma l’impasto con la cannella e si lascia riposare per mezz’ora.

Una volta che l’impasto sarà lievitato, si può procedere con la preparazione vera e propria della focaccia. Si stende l’impasto su una teglia, si distribuiscono le fette di mela sulla superficie e si inforna il tutto a 180°C per circa 30 minuti, fino a quando la focaccia risulterà dorata e fragrante.

Questo dolce alle mele è perfetto per essere gustato in qualsiasi momento della giornata, da solo o accompagnato da una tazza di tè caldo. Seguendo la ricetta di Fulvio Marino, si potrà deliziare il palato di familiari e amici con un dolce genuino e ricco di sapori.

Per scoprire altre delizie culinarie proposte dallo chef e panettiere Fulvio Marino, è possibile guardare le video ricette di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Con questa ricetta, il successo è garantito e si potrà deliziare il palato di chiunque con un dolce irresistibile. Buon appetito!

