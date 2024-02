É sempre mezzogiorno | Ricetta gran fritto di cozze e gamberi di Michele Farru – MediaTurkey

Michele Farru ci sorprende sempre con le sue ricette deliziose e questa volta ci propone un irresistibile gran fritto di cozze e gamberi, perfetto per conquistare il palato di tutti. Questo piatto sarà sicuramente uno dei protagonisti dei menù estivi, soprattutto per i turisti desiderosi di assaporare i gusti autentici della Sardegna.

Per preparare questo appetitoso piatto avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 12 gamberi, 1 kg di cozze, olio per friggere, 300 g di farina di riso, 150 g di farina 00, 400 g di acqua gassata, 3 tuorli, curcuma, erba cipollina, paprika dolce e ghiaccio. Per la salsa che accompagnerà il gran fritto avremo bisogno di pomodori datterini, patate bollite, cipolla rossa, pompelmo rosa, arancia, limone, basilico, olio, sale, pepe, bevanda di riso, olio di girasole, aceto bianco e finocchietto selvatico.

Il procedimento per preparare il gran fritto è abbastanza semplice, anche se richiede un po’ di pazienza. In una ciotola, sbattiamo i tuorli con cubetti di ghiaccio, aggiungiamo l’acqua frizzante e mescoliamo bene. Aggiungiamo le due farine e mescoliamo fino ad ottenere una pastella liscia ed omogenea. Lasciamo riposare in frigorifero per circa mezz’ora. Successivamente, dividiamo la pastella in tre ciotole e aggiungiamo la curcuma alla prima, l’erba cipollina alla seconda e la paprika dolce alla terza. Immergiamo i gamberi e le cozze nelle tre pastelle e friggiamo in olio caldo fino a doratura.

Per preparare la salsa che accompagnerà il gran fritto, frulliamo i pomodorini, la cipolla rossa, il basilico, le patate, il succo di arancia, limone e pompelmo, olio, sale e pepe fino ad ottenere una salsa liscia e omogenea. Per la seconda salsa, frulliamo la bevanda di riso, l’aceto bianco, il finocchietto selvatico e l’olio di semi.

Il gran fritto di cozze e gamberi proposto da Michele Farru è un piatto che conquisterà tutti grazie alla sua croccantezza e al suo sapore autentico. È perfetto da gustare durante le calde giornate estive, magari accompagnato da un fresco bicchiere di vino bianco. Buon appetito!

In conclusione, Michele Farru ci regala una ricetta ricca di sapori e tradizione, che saprà soddisfare anche i palati più esigenti. Con ingredienti freschi e genuini, e un procedimento dettagliato ma accessibile a tutti, questo gran fritto di cozze e gamberi rappresenta un’ottima scelta per un pranzo o una cena estiva all’insegna della buona cucina sarda. Non resta che provare a replicare questa deliziosa ricetta per deliziare amici e familiari con un piatto unico e irresistibile.

