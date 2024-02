É sempre mezzogiorno | Ricetta spaghetti gialli di zia Cri – MediaTurkey

L’articolo “È sempre mezzogiorno | Ricetta spaghetti gialli di zia Cri” presenta una deliziosa ricetta proposta da zia Cri durante la trasmissione televisiva “È sempre mezzogiorno”. In questo episodio, zia Cri, con il suo caratteristico copricapo vistoso, prepara gli spaghetti gialli, un primo piatto veloce e gustoso.

La preparazione di questa squisita ricetta richiede 300 g di spaghetti, 250 ml di brodo vegetale, 180 g di prosciutto crudo, 25 g di farina, 25 g di burro, 2 bustine di zafferano, scorza d’arancia, sale e pepe. Gli spaghetti vengono cotti e saltati insieme al prosciutto croccante, il suo grasso e la salsa gialla allo zafferano. La scorza grattugiata dell’arancia viene aggiunta per donare freschezza e profumo al piatto.

La ricetta degli spaghetti gialli di zia Cri è un connubio perfetto di sapori e colori, ideale per un pranzo o una cena veloce ma gustosa. Se si desidera seguire la preparazione di questa e altre ricette proposte nella trasmissione, è possibile trovarle su RaiPlay.

In conclusione, la ricetta degli spaghetti gialli di zia Cri è un’ottima proposta culinaria da provare a casa per deliziare il palato di familiari e amici. Seguire le istruzioni dettagliate e gustare questo piatto ricco di sapori e profumi sarà un’esperienza culinaria indimenticabile. Ricette come questa rappresentano il meglio della tradizione culinaria italiana, che si tramanda di generazione in generazione con passione e creatività.

