É sempre mezzogiorno | Ricetta tortelloni pere e formaggi di Daniele Persegani – MediaTurkey

Nella puntata odierna di “É sempre mezzogiorno”, il celebre cuoco emiliano Daniele Persegani ha stupito il pubblico con una ricetta unica e gustosa: i tortelloni pere e formaggi. Questo piatto rappresenta perfettamente la tradizione culinaria emiliana, con ingredienti di alta qualità e sapori autentici.

La preparazione dei tortelloni pere e formaggi richiede pochi ma eccellenti ingredienti. Per la sfoglia, è sufficiente utilizzare 300g di farina 00 e 3 uova fresche. Per il delizioso ripieno, sono necessarie 2 pere, 100g di montasio, 100g di fontina, 150g di ricotta e 50g di formaggio grattugiato. Per il condimento, occorrono 50g di senape al miele, 80g di burro, 2 croste di formaggio, foglie di salvia, olio, sale e pepe.

La preparazione inizia con la realizzazione della sfoglia, impastando la farina e le uova fino ad ottenere un impasto omogeneo. Dopo aver lasciato riposare il panetto, si stende la sfoglia con il mattarello e si taglia in quadrati. Per il ripieno, si cuociono le pere a dadini con un filo d’olio, sale e pepe. Una volta raffreddate, si mescolano con ricotta e formaggi grattugiati e si inseriscono in una sac a poche. Il ripieno viene distribuito al centro di ogni quadrato di sfoglia, che viene poi piegato a triangolo e sigillato per formare i ravioloni. Dopo la cottura in acqua salata, i tortelloni sono pronti per il condimento.

Il condimento si ottiene facendo sciogliere il burro in padella con foglie di salvia, aggiungendo senape e miele. I tortelloni vengono saltati nella padella con il condimento e completati con le croste di formaggio precedentemente riscaldate nel microonde. Alla fine, i tortelloni pere e formaggi sono pronti per essere gustati e apprezzati.

Questa ricetta di Daniele Persegani è un vero inno alla tradizione culinaria emiliana, che unisce sapori autentici e ingredienti di qualità in un piatto unico e irresistibile. Ideale da condividere con amici e familiari durante un pranzo o una cena, i tortelloni pere e formaggi sono un’esperienza culinaria indimenticabile. Buon appetito!

