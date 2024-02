É sempre mezzogiorno | Ricetta pancetta di maiale tamarindo e senape di gemelli Billi – MediaTurkey

I gemelli Billi sono sempre pronti a stupirci con nuove ricette gustose e originali. Questa volta ci propongono un secondo piatto a base di carne: la pancetta di maiale tamarindo e senape. Si tratta di un mix di sapori intensi e speziati che sicuramente conquisterà il palato di tutti gli amanti della cucina etnica. Gli ingredienti necessari per preparare questa delizia sono facilmente reperibili: pancetta di maiale, zucchero di canna, sakè, mandarini, zenzero, anice stellato, salsa di soia, pasta di tamarindo, olio al peperoncino e olio di semi. Per completare il piatto, i gemelli Billi propongono un contorno di verza con brodo di pollo e senape, e un riso basmati con cipolla e curcuma.

Il procedimento per preparare la pancetta di maiale tamarindo e senape è semplice e veloce. Dopo aver tagliato la pancetta a fette spesse e averla fatta bollire in acqua, si rosola in padella con zucchero di canna, salsa di soia, sakè e acqua. Successivamente si aggiungono gli aromi e la pasta di tamarindo, lasciando cuocere lentamente per un’ora e mezza. Il risultato sarà una pancetta morbida e saporita, arricchita dal gusto deciso della senape e del cipollotto crudo. Il contorno di verza e il riso basmati completano il piatto, aggiungendo freschezza e leggerezza alla preparazione. La verza viene sbollentata in brodo di pollo con zenzero e poi rosolata in padella, mentre il riso viene tostato con cipolla e curcuma e cotto nel brodo fino a che non assorbe tutto il liquido.

Le ricette dei gemelli Billi sono sempre un successo e offrono nuove combinazioni di sapori. Se volete provare a replicare questa gustosa pancetta di maiale tamarindo e senape, seguite passo dopo passo le indicazioni dei gemelli Billi e lasciatevi conquistare dai loro piatti originali e sfiziosi. Buon appetito!

