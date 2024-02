Il fine settimana si avvicina e le idee per i pasti speciali diventano sempre più allettanti. Daniele Persegani propone una ricetta gustosa e originale: polpettine di mortadella con crema ai capperi, un piatto che conquista per il suo mix di sapori e consistenze.

Gli ingredienti necessari per preparare le polpettine sono: 250g di macinato di manzo, 100g di mortadella, 2 uova, 2 cucchiai di farina 00, 80g di formaggio grattugiato, prezzemolo, 1 litro di brodo vegetale, 100g di capperi, 400ml di panna e 1 limone.

Il procedimento da seguire è il seguente: tritare finemente la mortadella con un mixer e metterla in una ciotola insieme al macinato di manzo, al formaggio grattugiato, alle uova, alla farina e al prezzemolo tritato. Mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Successivamente, formare delle polpettine rotonde delle dimensioni di una noce e farle bollire nel brodo vegetale già in ebollizione per circa 5-10 minuti. Per la crema ai capperi, fare bollire la panna con i capperi tritati grossolanamente e il succo di mezzo limone in una padella. Aggiustare di pepe e unire le polpettine bollite. Lasciare insaporire per circa 10 minuti.

Una volta pronte, le polpettine di mortadella con crema ai capperi sono un piatto che stupirà i vostri commensali per la sua bontà e originalità. La ricetta completa e i video delle puntate di “È sempre mezzogiorno” sono disponibili su RaiPlay.

Si raccomanda di evitare il plagio copiando testualmente nessuna parte di questo articolo. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta polpettine di mortadella con crema ai capperi di Daniele Persegani – MediaTurkey