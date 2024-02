É sempre mezzogiorno | Ricetta zuppa Thai con pollo di Francesca Marsetti – MediaTurkey

Francesca Marsetti ci porta in cucina con una ventata di buonumore, pronta a deliziarci con la sua zuppa Thai con pollo. Questo piatto esotico e speziato ci farà viaggiare direttamente in Thailandia, regalandoci un momento di gusto e relax. Con ingredienti semplici ma dal sapore deciso, questa zuppa è perfetta per chi ama esplorare nuovi sapori.

Per realizzare la zuppa Thai con pollo avremo bisogno di pollo tagliato a cubetti, latte di cocco, pasta di curry, zucchero di canna, pomodori rossi e gialli, peperoncini e galanga. Possiamo anche preparare dei cetrioli in agrodolce come contorno, con cetrioli, aceto di riso, zucchero di canna, peperoncino, sale e coriandolo.

Per iniziare, prepariamo i cetrioli in agrodolce facendo bollire aceto di riso, acqua e zucchero di canna. Tagliamo i cetrioli a rondelle sottili e lasciamoli marinare nella miscela di aceto e zucchero per un’ora. Successivamente, scoliamoli e serviamoli come contorno. Passiamo poi alla zuppa Thai con pollo: in un tegame, facciamo soffriggere la pasta di curry con un filo d’olio, aggiungiamo lo zucchero di canna, il galanga grattugiato e il pollo a dadini. Lasciamo rosolare e aggiungiamo il latte di cocco e i pomodorini. Continuiamo la cottura per circa 10 minuti, aggiungendo acqua se necessario.

Questa zuppa Thai con pollo si presta a diverse varianti: possiamo sostituire il pollo con pesce, come calamari o gamberi, o optare per legumi come ceci. Il risultato sarà comunque un piatto ricco di sapori esotici che conquisterà il palato di tutti. Le ricette di Francesca Marsetti e altre trasmissioni di cucina sono disponibili su RaiPlay, dove troverete video dettagliati per preparare i piatti al meglio. Ricordate che questo articolo è solo un taccuino di ricette e non rappresenta il sito ufficiale delle trasmissioni citate.

Preparatevi a un viaggio culinario alla scoperta dei sapori della Thailandia con la zuppa Thai con pollo di Francesca Marsetti: un piatto che vi farà sentire sempre a mezzogiorno, anche a cena!

