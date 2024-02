É sempre mezzogiorno | Ricetta caprese al caramello salato di Sal De Riso – MediaTurkey

Il famoso pasticciere Sal De Riso è tornato in TV con la sua missione di rendere felice un telespettatore attraverso un dolce speciale. Questa volta, ha scelto di preparare una torta caprese al caramello salato per una coppia di innamorati, in particolare per lei, che segue una rigorosa dieta da mesi. Gli ingredienti necessari per questa delizia includono burro, zucchero a velo, polvere di mandorle, fecola, cacao, cioccolato fondente, tuorli, albumi, lievito per dolci, vaniglia e sale.

La preparazione della torta caprese al caramello salato inizia montando gli albumi con lo zucchero a velo e lavorando il burro morbido con gli altri ingredienti. Successivamente, si mescolano le polveri (farina di mandorle tostate, fecola, cacao amaro, cioccolato fondente in polvere e lievito per dolci) e si incorporano al composto di burro e tuorli insieme agli albumi montati a neve. Il composto viene versato in uno stampo da ciambella e infornato a 170°C per circa 30 minuti. Nel frattempo, si prepara il caramello facendo bollire lo zucchero e il glucosio fino a ottenere un composto ambrato, al quale si aggiunge la panna, il sale e il burro. Una volta cotta, la torta viene decorata con il caramello e messa in frigorifero prima di colare sopra la glassa al cioccolato e caramello.

Il risultato finale è una deliziosa torta caprese al caramello salato, pronta per conquistare anche i palati più esigenti. Gli spettatori possono trovare i video delle ricette di Sal De Riso su RaiPlay, lasciandosi ispirare dalla creatività e dalla passione del pasticciere per la cucina. Questa ricetta è solo una delle tante proposte gustose che Sal De Riso ha da offrire, invitando tutti a gustare i suoi dolci con entusiasmo e piacere.

In conclusione, Sal De Riso continua a sorprendere e deliziare il pubblico con le sue creazioni culinarie uniche e apprezzate. La sua dedizione alla ricerca della felicità attraverso il cibo è evidente in ogni sua preparazione, come dimostra la torta caprese al caramello salato. Con ingredienti di alta qualità e una preparazione accurata, Sal De Riso dimostra ancora una volta il suo talento e la sua passione per il mondo della pasticceria. Chiunque abbia la fortuna di assaggiare una delle sue creazioni può confermare che il gusto e la qualità sono sempre al primo posto nella sua cucina. Buon appetito!

