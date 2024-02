É sempre mezzogiorno | Ricetta cotoletta alla bolognese con patatine fritte di Daniele Persegani – MediaTurkey

Il riassunto della ricetta di cotoletta alla bolognese con patatine fritte di Daniele Persegani inizia con la descrizione delle lezioni impartite dallo chef e la partecipazione della showgirl Giovanna Civitillo. Quest’ultima si trova a dover preparare uno dei piatti più golosi della cucina italiana, la cotoletta alla bolognese con patatine fritte. Gli ingredienti necessari per la preparazione includono fettine di lonza di maiale, uova, formaggio grattugiato, noce moscata, sale, pepe, panna, pangrattato, prosciutto crudo, parmigiano, brodo, patate, olio per friggere e paprika.

Il procedimento per preparare la cotoletta alla bolognese con patatine fritte prevede diverse fasi. Innanzitutto, bisogna assottigliare le fettine di lonza di maiale battendole. Successivamente, si devono sbattere le uova con il formaggio grattugiato, la noce moscata, il sale, il pepe e un po’ di panna. Le fettine di carne vanno passate nel pangrattato, nella miscela di uova e nuovamente nel pangrattato prima di essere fritte in olio ben caldo fino a doratura. Una volta pronte, si aggiungono fette di prosciutto crudo e scaglie di parmigiano, allungando il condimento con il brodo per far sciogliere il formaggio. Per le patatine fritte, si devono pelare le patate, tagliarle a dadini e friggerle in olio a 135°C per circa 10 minuti. Dopo averle scolate e lasciate raffreddare, vanno fritte nuovamente fino a doratura e condite con paprika, sale e pepe.

Infine, l'articolo sottolinea che il riassunto della ricetta di Daniele Persegani è tratto dai siti ufficiali dei programmi televisivi e che è possibile trovare i video delle ricette di "É sempre mezzogiorno" su RaiPlay.

