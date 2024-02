É sempre mezzogiorno | Ricetta maritati con ragù bianco di capocollo di Antonella Ricci – MediaTurkey

In una giornata grigia di fine febbraio, Antonella Ricci ci regala un po’ di calore e tradizione dalla sua amata Puglia con la sua ricetta di maritati con ragù bianco di capocollo. Un piatto che evoca i sapori del sud e che promette di scaldare il cuore anche nelle giornate più uggiose. La preparazione di questo piatto richiede ingredienti semplici ma genuini, che insieme creano un mix di gusti e profumi unici.

Per il ragù bianco di capocollo, occorre del capocollo tagliato a pezzetti, del sedano, delle carote e della cipolla tritati finemente, una foglia di alloro, del vino bianco, del brodo vegetale, dei broccoli lessati e raffreddati, della caciotta pepata e del formaggio grattugiato. Mentre per i maritati, si utilizza semola, farina integrale, acqua e sale. La preparazione del ragù prevede la cottura del trito di verdure con il capocollo, sfumato con il vino bianco e successivamente cuocendo nel brodo vegetale. I broccoli, frullati con la caciotta pepata, diventano una crema che darà un tocco speciale ai maritati.

Per la preparazione dei maritati, si mescolano semola, farina integrale e acqua fino a ottenere un impasto omogeneo, che dovrà riposare per almeno un’ora. Successivamente si formano gli orecchiette e i maccheroncini, che verranno cotti in acqua bollente e salata. Una volta pronti, i maritati vanno saltati in padella con il ragù bianco e il formaggio grattugiato, serviti con ciuffi di crema di broccoli. Il risultato finale è un piatto ricco di sapori e profumi, che porta con sé tutta la tradizione e l’autenticità della cucina pugliese.

Questa ricetta di maritati con ragù bianco di capocollo di Antonella Ricci è un vero tripudio di gusti e tradizione, che vi farà sentire come se fosse sempre mezzogiorno, anche nelle giornate più uggiose. Un piatto che sa di casa, di calore e di amore per la cucina, da gustare in compagnia di amici e familiari. Un’esperienza culinaria che vi farà viaggiare direttamente nel cuore della Puglia, tra i profumi del mare e della terra, regalandovi un momento di gioia e di autentico piacere gastronomico. Buon appetito!

