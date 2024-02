É sempre mezzogiorno | Ricetta pizza bufalina di Fulvio Marino – MediaTurkey

Fulvio Marino conclude la settimana con una deliziosa pizza bufalina, un piatto classico della tradizione partenopea che richiede attenzione e cura nella preparazione. La ricetta prevede l’uso di ingredienti come farina, lievito di birra, sale, olio extravergine di oliva, passata di pomodoro e mozzarelle ciliegino di Bufala.

Per preparare l’impasto, si inizia mescolando la farina con l’acqua e lasciando riposare per mezz’ora. Successivamente si aggiunge il lievito fresco, il sale, l’olio extravergine di oliva e si impasta fino ad ottenere una consistenza omogenea. L’impasto viene lasciato riposare per due ore a temperatura ambiente, dopodiché viene diviso in due parti e lasciato lievitare per altre due ore.

Una volta lievitato, l’impasto viene steso sulla teglia e condito con la passata di pomodoro. La pizza viene infornata a 250° per 12 minuti, dopodiché vengono aggiunte le mozzarelle ciliegino di Bufala e rimessa in forno per altri 4 minuti. Prima di servire, si completa la pizza con un filo di olio extravergine di oliva e foglie di basilico fresco.

Questa pizza bufalina preparata da Fulvio Marino è un trionfo di sapori e tradizione partenopea. La ricetta completa e i video delle altre preparazioni di “É sempre mezzogiorno” sono disponibili su RaiPlay. Seguendo attentamente le istruzioni, è possibile ottenere una pizza perfetta da gustare in compagnia di amici e familiari. Buon appetito!

