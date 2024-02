É sempre mezzogiorno | Ricetta scones di Chloe Facchini – MediaTurkey

Nel programma culinario “È sempre mezzogiorno” di oggi, siamo in compagnia della cuoca emiliana Chloe Facchini, la quale ci propone una ricetta tipica britannica: gli scones. Questi deliziosi biscotti sono ideali da gustare insieme a una tazza di tè caldo, seguendo la tradizione inglese. Per preparare gli scones, avremo bisogno di ingredienti come farina, lievito per dolci, burro, zucchero, latte, vaniglia, uova, succo di limone, uvetta, lamponi e mele.

La preparazione degli scones inizia mescolando la farina con il burro a pezzetti, la vaniglia, lo zucchero, il sale, il succo di limone e il lievito per dolci. Una volta ottenuto un composto sabbioso, si aggiunge la miscela di uova sbattute con il latte e si lavora fino a ottenere un impasto omogeneo. Se desiderato, si aggiunge l’uvetta all’impasto e si formano due sfere, che vengono stese con il mattarello e tagliate a dischi di circa 5 cm di diametro.

I dischi vengono poi disposti su una teglia con carta forno e spennellati con tuorlo sbattuto, per essere infine cotti in forno a 200° per circa 12-15 minuti. Nel frattempo, si prepara la confettura mescolando mele a dadini e lamponi con zucchero e succo di limone, lasciando macerare fino a formare uno sciroppo che viene portato a 114°. La frutta viene unita allo sciroppo e cotta a fuoco lento per un’ora, quindi frullata e lasciata raffreddare.

Una volta pronti, gli scones vengono serviti con la confettura e la panna montata, diventando così un’ottima opzione per una merenda o una colazione speciale. Se si desidera imparare a prepararli passo dopo passo, è possibile trovare i video delle ricette di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Con questa ricetta di Chloe Facchini, si potrà deliziare amici e familiari con gli autentici scones britannici, perfetti per concedersi un momento di dolcezza e relax.

In conclusione, seguire le istruzioni di Chloe Facchini per la preparazione degli scones permetterà di portare in tavola un piatto delizioso e genuino, che saprà conquistare il palato di chiunque lo assaggi. Un’esperienza culinaria da non perdere per chi ama sperimentare nuove ricette e deliziare i propri cari con sapori autentici e tradizionali. Buon appetito!

