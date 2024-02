Evelina Flachi chi è: età, carriera, vita privata, È sempre mezzogiorno

Evelina Flachi è una figura poliedrica nata a Milano il 23 settembre 1949, con una carriera che spazia dalla giornalismo alla nutrizione e alla Scienza dell’Alimentazione. La sua costante diffusione di conoscenze legate al mondo dell’alimentazione e della salute la rende una figura di rilievo in campo accademico e mediatico. Laureata in Scienze Biologiche e specializzata in Scienze dell’Alimentazione presso l’Università degli Studi di Milano, Evelina Flachi si dedica anche all’insegnamento e alla consulenza scientifica, promuovendo attivamente l’educazione alimentare in vari contesti.

La sua presenza televisiva in programmi come “La prova del cuoco” e “È sempre mezzogiorno” evidenzia il suo ruolo di spicco nel diffondere informazioni cruciali sull’alimentazione e la salute attraverso i media. Inoltre, Evelina Flachi è autrice di libri significativi come “Il pentagono del benessere” e “La dieta Flachi”, che hanno contribuito a consolidare la sua fama nel campo della nutrizione.

La dieta Flachi, ideata dalla nutrizionista stessa, ha ottenuto un notevole successo tra il pubblico grazie alla promessa di risultati visibili nel breve termine attraverso un approccio salutare. Questo regime alimentare si basa sulla presenza dei cinque alimenti nutrizionali fondamentali in tutti e cinque i pasti della giornata: proteine, grassi, fibre, carboidrati e minerali. Questo equilibrio nutrizionale completo mira a promuovere la salute e la perdita di peso in modo sostenibile. Un elemento distintivo della dieta Flachi è la possibilità di godere di un pasto libero a settimana durante il periodo di restrizione alimentare, offrendo una flessibilità che rende l’esperienza della dieta più sostenibile e efficace.

Nel suo ambito privato, Evelina Flachi condivide la sua vita con Nico Cazzola da oltre trent’anni, formando una coppia solida nonostante la scelta di non avere figli. La sua carriera e il suo impegno nel campo della nutrizione e della salute la rendono una figura di spicco nel panorama italiano, con una presenza mediatica consolidata e una reputazione di esperta affidabile e competente.

