Fulvio Marino chi è: età, carriera, vita privata, È sempre Mezzogiorno – MediaTurkey

Fulvio Marino è un panificatore di 37 anni proveniente dalla provincia di Cuneo, noto per essere il volto di spicco nel programma culinario “È sempre mezzogiorno” su Rai Uno, condotto da Antonella Clerici. Marino è il capo dell’azienda familiare Mulino Marino, fondata nel lontano 1956, ed è anche responsabile di tutte le panetterie presenti in Eataly. La sua presenza costante nel programma televisivo offre al pubblico un affascinante e autentico sguardo nel mondo della panificazione, mostrando con passione e maestria la tradizione di famiglia nel creare prelibatezze da forno.

Nato il 8 maggio 1985 a Cossano Belbo, nella suggestiva provincia di Cuneo, Fulvio Marino ha iniziato il suo percorso nel mondo del Mulino Marino sin dalla giovinezza. La sua passione giovanile lo ha portato a coinvolgersi fin da subito nella gestione del mulino di famiglia. Oltre alla sua attività imprenditoriale, Marino ha conseguito una laurea in Scienze della comunicazione, arricchendo il suo bagaglio culturale e professionale. La sua dedizione non si è limitata alla gestione quotidiana dell’azienda di famiglia, ma si è estesa anche alla ricerca della qualità e della sostenibilità, ottenendo la certificazione biologica e dimostrando un approccio eco-friendly e rispettoso dell’ambiente.

La carriera di Fulvio Marino nel settore della panificazione ha conosciuto un’importante ascesa, diventando il capo di tutte le panetterie di Eataly e creando il pregiato Pane Mediterraneo, un prodotto che incarna la sua maestria e la sua passione per la tradizione. Nel 2020, Marino è diventato un membro fisso nel cast di “È sempre mezzogiorno!”, mostrando al pubblico la sua abilità e la sua passione nella panificazione. Inoltre, nel settembre del 2022 ha pubblicato il suo primo libro intitolato “Pizza per Tutti”, confermando il suo impegno nel condividere la passione per la cucina e la panificazione con un pubblico più ampio.

Il profilo Instagram di Fulvio Marino conta una solida community di 121 mila appassionati, che possono seguire da vicino la vita del giovane panificatore attraverso una serie di post che mostrano i momenti più coinvolgenti del suo percorso culinario nel programma di Rai Uno. Marino condivide con i suoi followers non solo gli aspetti dietro le telecamere, ma anche gli intriganti dettagli dei suoi viaggi, offrendo uno sguardo esclusivo alle esperienze che plasmano il suo mondo culinario e personale.

Dal 2020, Fulvio Marino è diventato il panificatore di riferimento nel programma culinario “È sempre mezzogiorno!”, emergendo come figura carismatica e competente al fianco di Antonella Clerici. Le sue ricette distintive, come i bauletti del buongiorno e il pane olandese, hanno contribuito a consolidare la sua presenza come uno dei pilastri culinari del programma.

