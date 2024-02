Cosa succede se non si mangia più pasta? Ecco la verità – MediaTurkey

La pasta è spesso considerata un nemico da evitare durante una dieta ipocalorica, ma in realtà fa parte integrante della Dieta Mediterranea, riconosciuta come il regime alimentare più salutare al mondo. La pasta è un alleato importante nella dieta, poiché ha un alto potere saziante e fornisce importanti vitamine del gruppo B, come la B1, essenziale per il corretto funzionamento del sistema nervoso. Inoltre, la pasta è facilmente digeribile e fornisce energia immediata all’organismo.

La pasta ha anche benefici per la salute del cuore, poiché il suo basso indice glicemico non aumenta i livelli di proteina C reattiva, che è associata a problemi cardiovascolari. Dal punto di vista nutrizionale, la pasta è un alimento completo che può contribuire a prevenire l’obesità. I carboidrati presenti nella pasta hanno un lento assorbimento, garantendo una sensazione di sazietà prolungata e fornendo zuccheri complessi necessari per sforzi fisici e mentali.

Chi elimina completamente la pasta dalla propria dieta rischia di aumentare di peso e sviluppare obesità, aumentando il rischio di patologie come il diabete, le malattie cardiovascolari, le apnee notturne e problemi artrosici alle ginocchia, alle anche e alla schiena. Non consumare pasta può portare a una perdita di peso iniziale, ma si tratta principalmente di perdita di acqua e non di grasso, poiché i carboidrati sono immagazzinati sotto forma di glicogeno che trattiene acqua.

L’assenza di carboidrati, come quelli presenti nella pasta, può influenzare negativamente il funzionamento del cervello, poiché si riduce la produzione di serotonina, il neurotrasmettitore legato al benessere mentale. È quindi importante includere la pasta nella propria alimentazione per garantire un adeguato apporto di carboidrati e mantenere un equilibrio nutrizionale.

