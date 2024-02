Enzo Iacchetti, chi è: età, malattia, patrimonio, fidanzata, moglie

Enzo Iacchetti è un volto molto noto della televisione italiana, spesso visto insieme al suo amico e collega Ezio Greggio. La sua carriera è stata caratterizzata da una lunga presenza sul piccolo schermo, soprattutto grazie a programmi come Striscia la Notizia che gli hanno regalato una grande popolarità. La sua giovinezza e i suoi esordi professionali hanno seguito un percorso diverso rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi, portandolo a diventare uno dei comici più amati dal pubblico italiano.

Enzo Iacchetti, nato il 31 agosto 1952 a Castelleone, in Lombardia, ha oggi 71 anni. Cresciuto a Luino, ha iniziato la sua carriera lavorando in una agenzia di viaggi in Svizzera prima di approdare alla radio locale Radio Tresa, dove ha iniziato a farsi conoscere. Negli anni ’80 ha iniziato a collaborare con vari locali e a partecipare a programmi televisivi, debuttando su Rai 1 nel 1987 con il programma “Proffimamente non stop”.

La svolta nella carriera di Enzo Iacchetti è avvenuta negli anni ’90, quando ha iniziato a diventare sempre più popolare grazie alle sue canzoni “bonsai” e alle sue apparizioni al Maurizio Costanzo Show. Nel 1994 è diventato uno dei conduttori di Striscia la Notizia, accanto a Ezio Greggio, contribuendo al grande successo del programma. Oltre alla sua attività televisiva, Enzo Iacchetti ha recitato in varie sit-com e film per la TV italiana, aggiudicandosi anche un Telegatto per le sue interpretazioni.

La vita privata di Enzo Iacchetti ha spesso attirato l’attenzione dei media, soprattutto per le sue relazioni sentimentali. Dal 2002 al 2007 è stato legato alla showgirl Maddalena Corvaglia, mentre successivamente è stato associato ad altre donne come Soleil Sorge. Padre di un figlio avuto dall’ex moglie Roberta, Enzo Iacchetti è stato oggetto di speculazioni e gossip riguardo alla sua vita amorosa.

