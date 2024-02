Giusina in cucina | Ricetta totomè di Ravanusa di Giusina Battaglia – MediaTurkey

Giusina in cucina è un programma televisivo di Food Network che mette in mostra la cucina siciliana, preparata in modo semplice e casalingo da Giusina Battaglia, una giornalista ed esperta di cucina. In una delle nuove puntate in onda sabato 24 febbraio alle 15:45 su canale 33, Giusina ha condiviso la sua ricetta dei totomè di Ravanusa, un piatto tradizionale siciliano che promette di deliziare il palato di chiunque lo assaggi.

Per preparare i totomè di Ravanusa, occorrono 500 g di farina 00 di Maiorca, 250 ml di acqua, 250 ml di latte, 1 cucchiaio di zucchero, 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva, 2 uova, zucchero a velo, miele, cannella e olio per friggere. Il procedimento inizia mescolando l’acqua e il latte in una pentola, aggiungendo metà della farina a freddo e continuando a mescolare finché il composto addensa. Poi si incorpora l’olio e la restante farina, mescolando fino a formare una palla che si stacca dalla pentola.

Successivamente, l’impasto viene trasferito in una planetaria e mescolato con la foglia. Si aggiunge un uovo per volta e lo zucchero, continuando ad impastare fino a ottenere una consistenza omogenea. Si formano delle noci di impasto che vengono allungate tra le mani e immerse nell’olio caldo per friggere fino a doratura. Una volta pronti, i totomè di Ravanusa vengono conditi con zucchero a velo, cannella e miele, per un tocco di dolcezza aggiuntiva.

Questo piatto è ideale da gustare come dessert o merenda, magari accompagnato da una tazza di tè o caffè. Se siete curiosi di provare questa ricetta o altre creazioni culinarie di Giusina Battaglia, potete trovarle nel suo nuovo libro e sul suo sito web giusinaincucina.com. Inoltre, potete rivedere le puntate passate di Giusina in cucina su piattaforme di streaming come RaiPlay e Discovery Plus.

In conclusione, Giusina in cucina è un programma che vi permette di esplorare e imparare a cucinare piatti tradizionali siciliani in modo semplice e gustoso. Seguendo le ricette di Giusina, potrete lasciarvi conquistare dai sapori autentici della cucina siciliana. Buon appetito!

