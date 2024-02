“I Fatti Vostri” è un programma televisivo molto popolare in Italia, particolarmente amato per la sezione dedicata alla pasticceria. In una puntata del venerdì, il rinomato cioccolatiere Ernst Knam ha presentato una deliziosa ricetta: il rotolo maculato con panna e fragole. Per preparare questo dessert, sono necessari ingredienti come uova, zucchero, farina, lievito, formaggio spalmabile, panna e fragole. La preparazione inizia mescolando il formaggio con lo zucchero e la vaniglia per ottenere una crema liscia, a cui si aggiunge la panna semi montata e si lascia riposare in frigorifero.

Per la base del dolce, si montano le uova con lo zucchero e il sale, si aggiunge la farina setacciata con il lievito e si suddivide l’impasto in tre parti da colorare con curcuma e cacao. Gli impasti colorati vengono poi versati in sacche da pasticcere per disegnare dei cerchi su carta forno e cuocere in forno a 175°C. Una volta cotti, si lasciano raffreddare e si stende la crema sulla parte neutra del pan di Spagna, aggiungendo le fragole a pezzetti e arrotolando il dolce per poi lasciarlo riposare in frigorifero.

Questa deliziosa ricetta è perfetta per una golosa colazione o come dessert da servire agli ospiti. Seguendo i consigli di Ernst Knam, potrete sorprendere tutti con la bontà di questo dolce. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: I Fatti Vostri | Ricetta rotolo maculato con panna e fragole di Ernst Knam – MediaTurkey