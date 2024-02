Massimo Giletti: età, carriera, vita privata, Non é L’Arena – MediaTurkey

Massimo Giletti è un noto conduttore e giornalista televisivo italiano con una carriera di successo che dura da oltre 30 anni. Tuttavia, negli ultimi tempi, la sua presenza sul piccolo schermo sembra essere diminuita, e le ragioni di questa latitanza potrebbero essere molteplici, come progetti personali, una pausa lavorativa o cambiamenti nel mondo televisivo.

Originario di Torino e classe 1962, Massimo Giletti ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1988 come inviato nel programma “Matrix”. Negli anni Novanta, si trasferisce a Roma e diventa parte dei programmi televisivi “Mattina in famiglia” e “Mezzogiorno in famiglia”, affiancando Paola Perego. La svolta arriva nel 2002 con la conduzione di “Casa Raiuno” e successivamente “Domenica In” accanto a Mara Venier e Paolo Limiti, oltre al segmento “L’Arena”.

La sua carriera prosegue tra Rai e La7 con programmi di successo come “Miss Italia nel mondo”, “Una voce per Padre Pio” e “Non è L’Arena”, quest’ultimo improvvisamente sospeso nel febbraio 2023. La chiusura di “Non è L’Arena” sembra essere stata collegata a un’inchiesta sulla mafia coinvolgente figure di spicco come Silvio Berlusconi e Antonio D’Alì. Giletti, noto per le sue inchieste sulla mafia, vive sotto scorta a causa delle minacce ricevute nel corso degli anni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Massimo Giletti è stato legato sentimentalmente a personaggi noti come Antonella Clerici e ha avuto flirt con Alessandra Moretti e la modella Angela Tuccia. Negli ultimi tempi, si presume che Giletti sia felice accanto alla sciatrice Sofia Goggia, anche se entrambi evitano di fare commenti in proposito. Giletti è anche proprietario della Giletti Spa, un’azienda tessile di famiglia ereditata alla morte del padre, il signor Emilio Giletti, ex pilota automobilistico per le scuderie Ferrari e Maserati.

Attualmente, Massimo Giletti non è ancora tornato in televisione e la mancanza di “Non è L’Arena” ha creato un vuoto nel panorama televisivo, con il programma che non è stato ripreso dopo la sua sospensione. Resta da vedere quali siano le future mosse del conduttore e giornalista italiano e se tornerà presto sul piccolo schermo per continuare la sua carriera di successo.

