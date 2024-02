Alberto Angela, chi è: età, vita privata, padre, figli, carriera – MediaTurkey

Alberto Angela è un noto paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo e giornalista italiano, famoso per la sua passione e competenza nel campo della divulgazione scientifica. Nato a Parigi il 8 aprile 1962, è figlio del celebre Piero Angela, noto giornalista scientifico, e di Margherita Pastore, ex ballerina della Scala di Milano. Dopo aver conseguito il diploma in Francia, si è iscritto alla facoltà di Scienze Naturali dell’Università La Sapienza di Roma e ha intrapreso una carriera di paleontologo partecipando a spedizioni di scavo e ricerca in Africa e Asia negli Anni ’80.

Nel 1993 ha sposato Monica, con cui ha tre figli: Alessandro, Riccardo ed Edoardo. La famiglia di Alberto Angela ha sempre mantenuto una certa riservatezza e ha evitato l’esposizione mediatica, mantenendo privati i propri profili social. Alberto Angela ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1990 come conduttore del programma Albatros per la Televisione Svizzera Italiana, diventando presto un punto di riferimento nella divulgazione scientifica in Italia.

Negli anni successivi ha condotto numerosi programmi di successo, tra cui Passaggio a Nord Ovest su Rai 1 e Ulisse – il piacere della scoperta su Rai 3, insieme a suo padre Piero. Nel 2019, il programma Ulisse è diventato un programma di punta del primo canale della televisione pubblica. Dal 2023 è alla guida di Noos – L’avventura della conoscenza, un programma di divulgazione scientifica di alta qualità che ha preso il posto di Superquark su Rai 1.

Alberto Angela si distingue per la sua capacità di coinvolgere il pubblico e avvicinare la scienza al grande pubblico, coinvolgendo anche importanti personaggi del settore scientifico e accademico come Alessandro Barbero e Samantha Cristoforetti. La sua carriera è stata contraddistinta da una costante ricerca di eccellenza nella divulgazione scientifica, che lo ha reso uno dei divulgatori più apprezzati e stimati in Italia.

Oltre alla sua carriera televisiva, Alberto Angela ha anche una vita privata riservata, dedicata alla sua famiglia e alle sue passioni, come il nuoto, i viaggi, lo sport e l’arte. La moglie Monica, con cui condivide queste passioni, ha conquistato il cuore di Alberto preparandogli il suo dolce preferito, il tiramisù. La famiglia di Alberto Angela è un punto di riferimento importante nella sua vita, e ha contribuito alla sua crescita professionale e personale.

In conclusione, Alberto Angela è un personaggio di spicco nella divulgazione scientifica italiana, con una carriera di successo e un’impronta indelebile nel panorama televisivo del nostro paese. La sua passione per la scienza, la sua competenza e la sua capacità di comunicare con il pubblico lo rendono un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della scienza in modo accessibile e coinvolgente.

