Anticipazioni La Promessa 27 Febbraio 2024: Maria presa di mira

Nella prossima puntata della soap “La Promessa”, in onda domani 27 Febbraio, Salvador deciderà di dichiararsi nuovamente a Maria. Dopo aver realizzato di aver commesso errori nel passato, il giovane confesserà alla Fernandez di aver sentito la sua mancanza durante il periodo in cui era via per il servizio militare. Deciderà quindi di fare un passo avanti e le chiederà di sposarlo. La domanda che sorge spontanea è: accetterà Maria la proposta con entusiasmo o sarà ancora confusa riguardo ai suoi sentimenti?

Salvador sembra aver avuto un cambio di cuore ed è determinato a riconquistare Maria. Dopo aver ritrovato la calma al suo ritorno a casa, il giovane ammetterà di provare ancora forti sentimenti per la cameriera. Confesserà a Maria di aver sofferto per la sua assenza e le proporrà di diventare sua moglie. Tuttavia, la reazione di Maria resta un’incognita: deciderà di sposare Salvador dopo aver vissuto tanto tempo con il rifiuto, oppure realizzerà di essere legata a qualcun altro che è stato al suo fianco fino a quel momento?

Jimena ha una rivelazione sconcertante per Manuel: è incinta. Il marchese, sebbene felice all’idea di diventare padre, si rende conto che dovrà rinunciare ai suoi progetti di fuga in Italia. Questa nuova situazione metterà a dura prova Manuel, che si troverà legato a una donna che non ama e di cui vorrebbe allontanarsi. Tuttavia, con l’arrivo di un figlio, Manuel dovrà prepararsi ad accogliere con amore il piccolo e a fare i sacrifici necessari per la sua famiglia.

Manuel e Jimena annunceranno la lieta notizia della gravidanza durante la colazione con la famiglia. Don Alonso si mostrerà entusiasta all’idea di accogliere un nuovo membro nella famiglia Lujàn, mentre Catalina e Martina avranno difficoltà ad accettare la presenza di Jimena, soprattutto dopo la partenza di Cruz. La notizia si diffonderà rapidamente nella tenuta, raggiungendo anche le orecchie di Jana, la quale reagirà negativamente alla situazione.

In conclusione, le anticipazioni della nuova puntata de “La Promessa” promettono colpi di scena e nuovi sviluppi nei rapporti tra i protagonisti. La proposta di matrimonio di Salvador a Maria, la gravidanza di Jimena e le reazioni della famiglia Lujàn creeranno tensioni e conflitti che metteranno a dura prova i personaggi. Non resta che attendere con trepidazione la puntata di domani per scoprire come si evolveranno le vicende dei nostri amati personaggi.

Continua a leggere su Notizie Oggi 24: Anticipazioni La Promessa 27 Febbraio 2024: Maria presa di mira Notizie Oggi 24