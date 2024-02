Chiara Jommi Selleri chi è: età, carriera, vita privata, La Vita in Diretta

Chiara Jommi Selleri è una giornalista di grande successo, conosciuta soprattutto per la sua presenza de La Vita in Diretta, programma condotto da Alberto Matano su Rai 1. La sua carriera si è principalmente sviluppata in Rai, ma ha avuto esperienze anche in Mediaset e QN. Nata il 13 ottobre 1988 a Bologna, Chiara Jommi Selleri ha intrapreso il suo percorso accademico con una laurea in Informazione, Editoria e Giornalismo, seguita da un Master in comunicazione. Ha completato uno stage presso la Società di doppiaggio “Dubbing Brothers” nel 2012 e ha lavorato come redattrice e caposervizio nella sezione teatro per la testata giornalistica online Roma da Leggere tra il 2015 e il 2016. La sua carriera riflette la sua dedizione e versatilità nel campo del giornalismo.

Riguardo alla sua vita privata, poco si sa di Chiara Jommi Selleri. Tuttavia, dai suoi profili social emerge che ha un compagno e un amore particolare per gli animali, soprattutto per i cani, di cui condivide tenerissime foto online. Attualmente risiede a Roma e è legata sentimentalmente a Gabriele Genah, anch’egli giornalista iscritto all’Ordine dell’Umbria e diplomato alla Scuola di Giornalismo di Perugia. Gabriele ha ottenuto una laurea in Scienze Politiche presso la Sapienza e un master in Relazioni Internazionali alla Luiss.

Passando ad un’altra figura nota, Cinzia Arienzo, nata il 10 maggio 1987 a Napoli, è una celebre blogger italiana con uno stile distintivo e una creatività senza limiti. Il suo blog “CinziaCreazioni.it” è un luogo dove la vita quotidiana si trasforma in esperienze straordinarie. Con una laurea in Design e Comunicazione Visiva dall’Accademia di Belle Arti di Napoli, Cinzia ha costruito un blog inizialmente incentrato sulla moda e sul design, ma che si è evoluto abbracciando una vasta gamma di argomenti, dalla cucina al lifestyle, dal viaggio alla bellezza.

Le creazioni artistiche di Cinzia, unite a consigli pratici e guide dettagliate, hanno fatto crescere una base di fan affezionati desiderosi di scoprire il mondo attraverso i suoi occhi. Oltre al blog, Cinzia ha collaborato con marchi di moda, design e lifestyle, dimostrando il riconoscimento della sua influenza nel settore. La sua presenza sui social media e il suo stile fotografico distintivo hanno attratto l’attenzione di aziende e lettori che cercano ispirazione creativa e consigli pratici.

Cinzia Arienzo non è solo una blogger, ma una creatrice di tendenze che continua a ispirare attraverso le sue creazioni originali e il suo approccio innovativo alla vita quotidiana. La sua storia è un esempio di come la passione, la dedizione e la creatività possano trasformare un blog in un’esperienza coinvolgente e affascinante per chiunque cerchi di esplorare il mondo attraverso nuovi occhi.

