É sempre mezzogiorno | Ricetta pan tramvai di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il testo intitolato “È sempre mezzogiorno | Ricetta pan tramvai di Fulvio Marino” presenta la procedura per preparare il pane tramvai, un tipo di pane lievitato caratteristico della provincia di Monza e Milano. Fulvio Marino condivide la sua ricetta per questo pane tradizionale, perfetto per iniziare la settimana con un tocco di gusto e tradizione.

La lista degli ingredienti necessari per realizzare il pan tramvai include: 500 g di farina 0, 8 g di lievito di birra, 280 ml di acqua, 22 g di sale, 150 g di burro e 300 g di uvetta. Questi semplici ingredienti sono la base per creare un pane dal sapore unico e genuino, ideale per accompagnare i pasti o per una merenda gustosa.

La preparazione del pane tramvai richiede di mescolare la farina con il lievito fresco e una parte dell’acqua, aggiungere il sale e il resto dell’acqua, impastare e aggiungere il burro a pezzetti. L’impasto ottenuto va lasciato lievitare per circa 2 ore a temperatura ambiente, affinché possa crescere e raggiungere la giusta consistenza.

Per coloro che desiderano seguire passo dopo passo la preparazione di questa deliziosa ricetta, è possibile trovare il video relativo su RaiPlay, il quale fornisce una guida visiva per preparare il pane tramvai con successo. È importante ricordare che il contenuto dell’articolo è puramente informativo e non rappresenta il sito ufficiale delle trasmissioni televisive menzionate, mentre le immagini sono tratte dai siti ufficiali dei programmi.

In conclusione, il pan tramvai di Fulvio Marino rappresenta una proposta culinaria genuina e tradizionale da non perdere, ideale per arricchire i pasti quotidiani con un tocco di autenticità e sapori unici. Questa ricetta si presta perfettamente per un pranzo sostanzioso o una merenda gustosa, offrendo un’esperienza culinaria che sa di tradizione e passione per la buona cucina. Buon appetito a tutti coloro che si cimenteranno nella preparazione di questo squisito pane lievitato!

