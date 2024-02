É sempre mezzogiorno | Ricetta rosti di verdure con maionese allo yogurt di Barbara De Nigris – MediaTurkey

Nella puntata di oggi di “É sempre mezzogiorno” ci troviamo in cucina con la talentuosa Barbara De Nigris, conosciuta come la ‘cuoca di montagna’. La sua proposta culinaria per il giorno è un piatto vegetariano e delizioso: il rosti di verdure con maionese allo yogurt.

Per preparare questa prelibatezza avremo bisogno di diverse verdure, tra cui cavolo cappuccio verde e viola, porro, zucchine e patate, insieme a paprika dolce, fecola di patate, burro, sale e pepe. Per la maionese allo yogurt serviranno ingredienti come yogurt greco, succo di limone, olio di semi, erba cipollina e aneto.

Il procedimento inizia con il taglio delle verdure a julienne utilizzando una mandolina, per poi schiacciarle e impastarle insieme con la fecola di patate e la paprika. Dopo aver eliminato l’eccesso di liquido, si formano delle polpette piatte con il composto di verdure e si cuociono in padella con burro fino a doratura.

Per la maionese allo yogurt, si frulla lo yogurt greco con il succo di limone e si aggiunge l’olio a filo fino a ottenere una consistenza cremosa, arricchendo il tutto con erba cipollina e aneto tritati.

Il risultato finale è un piatto colorato, saporito e leggero, ideale per un pranzo sano e nutriente. Il video completo di questa ricetta e molte altre sono disponibili su RaiPlay, per chi desidera replicare questa creazione in cucina.

Un ringraziamento particolare a Barbara De Nigris per aver condiviso con noi questa gustosa ricetta vegetariana. In cucina, come si sa, si possono condividere momenti speciali e godersi un ottimo pasto in compagnia. Buon appetito a tutti coloro che vorranno provare questa delizia culinaria!

