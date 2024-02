É sempre mezzogiorno | Ricetta savoiardi baciati di Daniele Persegani – MediaTurkey

Il cuoco emiliano Daniele Persegani ci sorprende con una ricetta golosa per iniziare la settimana con il buonumore e la leggerezza. I savoiardi baciati sono il dolce perfetto per concedersi un momento di dolcezza e coccolarsi. Gli ingredienti necessari per preparare questa delizia includono farina, fecola, tuorli, albumi, zucchero, vaniglia, zucchero a velo, crema pasticcera, panna, fragole, panna montata, cioccolato fondente e menta.

Il procedimento per realizzare i savoiardi baciati inizia montando a neve gli albumi con lo zucchero, e successivamente montando i tuorli con lo zucchero fino a renderli chiari e spumosi. Dopo aver setacciato farina e fecola, si aggiungono al composto di tuorli e zucchero, unendo poi gli albumi montati a neve mescolando delicatamente. L’impasto viene trasferito in una sacca da pasticcere e disposto a forma di savoiardi su una teglia con carta forno, spolverando con zucchero a velo e cuocendo in forno caldo.

Una volta pronti i savoiardi, si prepara la crema pasticcera da incorporare alla panna montata. Le fragole vengono tagliate a fettine e si inizia a comporre i savoiardi baciati alternando strati di crema, fragole e savoiardi. Infine, si decora il dolce con panna montata, scaglie di cioccolato e foglioline di menta, creando così un dessert irresistibile.

I savoiardi baciati di Daniele Persegani sono pronti per essere gustati, regalando un momento di dolcezza e leggerezza a chi li assapora. L’invito è a guardare i video delle ricette di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay per scoprire altre deliziose preparazioni culinarie e sperimentare in cucina. Buon appetito!

