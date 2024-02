Anticipazioni La Promessa 28 Febbraio 2024: Don Lorenzo riuscirà nel suo intento?

Nella prossima puntata de La Promessa, in onda domani 28 Febbraio 2024, assisteremo a un momento cruciale per Catalina. La ragazza sarà costretta a prendere in considerazione un consiglio offertole da Lorenzo, il Conte, che la persuaderà a cedere la firma dei nuovi contratti di locazione a qualcun altro al fine di poter partire insieme al padre per raggiungere Cruz in sanatorio. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni significative sulla gestione degli affari della famiglia Lujàn e sulle relazioni personali dei personaggi coinvolti.

Il comportamento di Don Lorenzo nei confronti di Catalina sembra essere mirato a guadagnarsi la sua fiducia e a ottenere informazioni utili per i suoi piani. Il Conte ha elogiato la ragazza per la sua abile gestione degli affari della tenuta e ha persuaso Catalina a delegare la firma dei nuovi contratti di locazione a qualcun altro. Questo compito potrebbe rivelarsi cruciale per i progetti di Don Lorenzo, che potrebbe avere intenzioni nascoste riguardo alla gestione del patrimonio dei Lujàn.

Nel frattempo, Don Alonso ha deciso di recarsi a trovare Cruz in sanatorio, spingendo Catalina a seguire il padre e a delegare i suoi compiti a qualcun altro. Con il passare del tempo, la ragazza potrebbe iniziare a nutrire dei dubbi riguardo alla sua decisione di seguire i consigli di Don Lorenzo. Sarà forse presa dal rimorso per aver dato ascolto alle manipolazioni del Conte? La trama si complica ulteriormente, promettendo nuovi intrecci nel destino dei personaggi coinvolti.

Nel frattempo, Don Lorenzo è all’oscuro del fatto che Jana sia il testimone del bacio con Elisa e si mette alla ricerca del misterioso “guardone” che potrebbe comprometterlo. Ignaro che Curro sia a conoscenza dell’accaduto, il Conte si prepara ad affrontare il figlio per chiarire la situazione. Tuttavia, la tensione aumenta quando si scopre che Jana ha confessato tutto a Curro, che la esorta a rimanere cauta e a evitare di diffondere la notizia. La situazione si complica ulteriormente, creando una suspense palpabile e promettendo nuovi colpi di scena nella trama.

In conclusione, la prossima puntata de La Promessa si preannuncia ricca di colpi di scena e rivelazioni, con i personaggi principali alle prese con decisioni cruciali e segreti che rischiano di essere svelati. La tensione e la suspense saranno all’ordine del giorno, promettendo ai telespettatori una puntata avvincente e ricca di emozioni.

Continua a leggere su Notizie Oggi 24: Anticipazioni La Promessa 28 Febbraio 2024: Don Lorenzo riuscirà nel suo intento? Notizie Oggi 24