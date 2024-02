Oggi Fulvio Marino, rinomato panettiere piemontese, ci presenta una nuova e deliziosa ricetta: il burger tirolese. Si tratta di un panino super farcito che sicuramente conquisterà il palato di tutti gli amanti della cucina di montagna. Gli ingredienti necessari per la preparazione di questo piatto sono: farina 0, acqua, lievito di birra, burro, uova, miele, sale, semi di finocchietto e cumino, uovo per spennellare, acqua e bicarbonato, hamburger di manzo, radicchio tardivo, crema di formaggio, speck e senape.

Il procedimento per la realizzazione di questo burger tirolese prevede diverse fasi. Innanzitutto, si mescolano la farina, il lievito di birra, gran parte dell’acqua, le uova, il miele e si inizia ad impastare. Successivamente, si aggiunge il sale, l’acqua rimanente, i semi di finocchietto e cumino e il burro a pezzetti, continuando a lavorare l’impasto fino a renderlo omogeneo. Una volta pronta, si lascia lievitare la pasta fino a triplicare il volume iniziale e si procede a formare i panini che verranno infine cotti in forno.

Mentre i panini cuociono in forno, si preparano gli hamburger di manzo che verranno successivamente cotti in padella. Si tagliano il radicchio tardivo e lo speck a fette sottili, pronti per farcire i panini insieme all’hamburger, alla crema di formaggio e alla senape una volta cotti. Il risultato finale è un burger tirolese che saprà regalare un’esplosione di gusto e farà viaggiare i commensali tra i sapori autentici della montagna.

Questa ricetta è perfetta per un pranzo invernale o per una cena confortante, in grado di deliziare i palati più esigenti e appassionati di cucina tradizionale. Grazie alla maestria e alla creatività di Fulvio Marino, ogni morso di questo burger tirolese sarà un’esperienza culinaria unica e indimenticabile. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta burger tirolese di Fulvio Marino – MediaTurkey