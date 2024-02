La ricetta dei calamari ripieni su insalata invernale ideata da Gian Piero Fava è perfetta per chi desidera preparare un piatto gustoso e speciale. Gli ingredienti necessari per questa delizia culinaria includono calamari, patate, cime di rapa, alici, capperi, pangrattato, aglio, peperoncino, finocchio, radicchio, olive, arance, pomodorini, limone, zucchero di canna, timo, basilico, ricotta, mandorle, pecorino grattugiato e olio al basilico.

La preparazione inizia con la spadellatura delle cime di rapa insieme a olio e peperoncino. Successivamente, si scioglie l’alicina in una padella antiaderente con un filo d’olio, aggiungendo capperi e pecorino grattugiato. Le patate vengono sbollentate, schiacciate e unite alle cime di rapa spadellate e al composto di alici. Questo ripieno viene poi inserito in un sacco da pasticceria e utilizzato per farcire i calamari, che vengono poi scottati in padella e cotti in forno per qualche minuto.

Per il condimento, si prepara una riduzione di succo di arancia e macis da frullare con un filo d’olio. Per il pesto, si frullano i pomodorini confit con ricotta, formaggio grattugiato, basilico, mandorle e olio. L’insalata viene creata con finocchio affettato, radicchio, olive e condita con il dressing all’arancia e macis. I calamari ripieni vengono tagliati a fette e disposti intorno all’insalata di finocchi, decorati con spicchi di arancia e quenelle di pesto, e infine completati con un altro dressing all’arancia.

Questa ricetta è ideale per una cena speciale o un pranzo elegante, in grado di deliziare i commensali con sapori e profumi unici. Preparare i calamari ripieni su insalata invernale di Gian Piero Fava sarà un vero successo in cucina, garantendo un’esperienza gastronomica indimenticabile. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta calamari ripieni su insalata invernali di Gian Piero Fava – MediaTurkey