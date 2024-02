É sempre mezzogiorno | Ricetta guancia di manzo al vino rosso di Daniele Persegani – MediaTurkey

Oggi, durante la trasmissione “É sempre mezzogiorno”, è stato narrato il percorso di vita di Andrea Bocelli, un talentuoso artista italiano che con la sua voce straordinaria ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Accanto alla giornalista Angela Frenda, Daniele Persegani ha condiviso una ricetta che rappresenta un omaggio al tenore toscano, la guancia di manzo al vino rosso.

Gli ingredienti necessari per preparare questo piatto prelibato sono: 2 guance di manzo, mezzo litro di vino rosso, carote, sedano, cipolla, un mazzetto aromatico, brodo, concentrato di pomodoro, burro, chiodi di garofano, cannella, patate lessate, prezzemolo, olio, sale e pepe. Il procedimento per la preparazione della guancia di manzo al vino rosso è piuttosto semplice, ma richiede un po’ di pazienza e tempo.

Per iniziare, è consigliabile marinare le guance di manzo con le verdure a pezzetti (carote, sedano e cipolla) e il vino rosso in frigorifero per una notte. Il giorno successivo, si procede rosolando la carne in un tegame con burro, chiodi di garofano e cannella, aggiungendo le verdure della marinatura e il concentrato di pomodoro. Successivamente, si versa il vino della marinatura, si copre il tegame e si lascia cuocere a fuoco dolce per circa 3 ore, aggiungendo brodo se necessario e salando a 3/4 di cottura.

Una volta pronta, la guancia di manzo va filtrata e il fondo di cottura va lucidato con una noce di burro. Le patate lessate vanno tagliate a fette e condite con olio e prezzemolo tritato. Infine, si serve la guancia di manzo a fette con la salsa sopra e le patate accanto, per un piatto che sicuramente saprà deliziare il palato.

Questa ricetta non è solo un piacere per il gusto, ma anche un tributo a un grande artista come Andrea Bocelli, che con la sua musica ha emozionato e ispirato tantissime persone in tutto il mondo. Siete pronti ad assaporare questa prelibatezza culinaria e a lasciarvi conquistare anche voi dalla magia della sua voce? Buon appetito!

