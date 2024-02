É sempre mezzogiorno | Ricetta tonnarelli a tutt’asparago di Davide Nanni – MediaTurkey

Il cuoco wild Davide Nanni ha recentemente presentato il suo primo libro di ricette intitolato “A sentimento”, mostrando la sua creatività in cucina e proponendo piatti che conquistano per la loro semplicità e bontà. Tra le tante prelibatezze proposte nel libro, spicca la ricetta dei tonnarelli a tutt’asparago, un piatto che promette di deliziare il palato di chiunque lo assaggi.

Per preparare i tonnarelli a tutt’asparago, sono necessari alcuni ingredienti fondamentali, tra cui tonnarelli, asparagi, patate, cipolla, guanciale, pecorino grattugiato, menta, olio extravergine di oliva, olio di semi, farina e sale. Il procedimento per la preparazione di questo piatto inizia con la cottura delle patate e degli asparagi insieme alla cipolla in una pentola, fino a che non sono morbidi. Successivamente, si frullano gli ingredienti con un mixer ad immersione per ottenere una crema vellutata.

In una padella a parte, si rosola il guanciale a listarelle fino a renderlo croccante, utilizzando il grasso rilasciato per insaporire la crema di asparagi. Per completare il piatto, si preparano degli asparagi fritti, tagliando la parte più dura dei gambi a fette sottili, infarinandoli e friggendoli in olio fino a doratura. I tonnarelli vengono cotti al dente, saltati con la crema di asparagi e serviti con il guanciale croccante e gli asparagi fritti, creando così un mix perfetto di sapori e consistenze.

La ricetta dei tonnarelli a tutt’asparago presentata da Davide Nanni durante la trasmissione “É sempre mezzogiorno” è un’opzione ideale per stupire i propri commensali con un piatto unico e gustoso. La combinazione di ingredienti freschi e genuini, unita alla maestria del cuoco nel bilanciare i sapori, rende questo piatto un’esperienza culinaria imperdibile.

Se sei un appassionato di cucina e desideri sperimentare nuove ricette, non perdere l’occasione di provare a preparare i tonnarelli a tutt’asparago di Davide Nanni a casa tua. Con pochi passaggi e ingredienti di qualità, potrai deliziare il palato dei tuoi ospiti con un piatto che unisce tradizione e creatività in modo unico e irresistibile. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta tonnarelli a tutt’asparago di Davide Nanni – MediaTurkey