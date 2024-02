É sempre mezzogiorno | Ricetta torta mille righe di Natalia Cattelani – MediaTurkey

In un grigio martedì di fine febbraio, Natalia Cattelani delizia i suoi lettori con una torta mille righe, un dolce perfetto per allietare le giornate invernali. La cuoca emiliana, nota pasticcera, presenta una ricetta che unisce sapori e colori in un tripudio di golosità. Gli ingredienti necessari sono facilmente reperibili: farina, mascarpone (o ricotta), zucchero, uova, lievito per dolci, vaniglia, cacao amaro, gocce di cioccolato, panna, crema alle nocciole, latte, granella di zucchero e cioccolato per la decorazione.

Il procedimento per la realizzazione della torta mille righe è altrettanto semplice e divertente. Si inizia mescolando gli ingredienti per l’impasto fino ad ottenere una consistenza omogenea e compatta. Successivamente, si divide l’impasto in due parti e si aggiunge il cacao in polvere a una di esse. Si creano quindi serpentelli con entrambi gli impasti e si alternano i due colori all’interno di una tortiera quadrata.

Dopo aver spennellato la superficie con latte e distribuito la granella di zucchero, la torta va cotta in forno a 180°C per circa 30 minuti. Nel frattempo, si prepara la crema montando mascarpone e panna e dividendo il composto in due ciotole. In una ciotola si aggiunge la crema alle nocciole, mentre nell’altra lo zucchero a velo.

Una volta pronta, la torta mille righe viene decorata con gocce di cioccolato e portata in tavola per deliziare il palato di tutti i commensali. Un dolce che evoca profumi di casa, tradizione e calore, ideale per riunire la famiglia attorno a un momento di dolcezza e condivisione. Le ricette di Natalia Cattelani sono sempre un successo e questa torta non fa eccezione, regalando un’esplosione di sapori che riesce a riscaldare il cuore anche nelle giornate più fredde e grigie.

Non resta che mettersi ai fornelli e preparare questo delizioso dolce per sorprendere i propri cari. Natalia Cattelani dimostra ancora una volta la sua maestria in cucina, regalando un momento di conforto e gioia attraverso la sua torta mille righe. Un’esperienza culinaria da non perdere per gli amanti della pasticceria e della tradizione italiana. Buon appetito!

