É sempre mezzogiorno | Ricetta cromboloni salati di Fulvio Marino – MediaTurkey

Nella puntata odierna di “É sempre mezzogiorno”, il rinomato panettiere Fulvio Marino ha presentato una ricetta speciale: i cromboloni salati. Questo particolare lievitato, che unisce le caratteristiche di un croissant e di un bombolone, ha conquistato il palato di tutti i presenti in studio con il suo sapore unico e irresistibile.

Per preparare i cromboloni salati, occorrono alcuni ingredienti fondamentali: farina 0, uova, latte, zucchero, sale, lievito di birra, burro e olio per friggere. La preparazione dell’impasto è piuttosto semplice: basta mescolare la farina con il lievito di birra, le uova, il latte, lo zucchero e il sale fino a ottenere una consistenza omogenea. Successivamente, si aggiunge il burro a pezzetti e si lavora l’impasto fino a farlo assorbire completamente. L’impasto va poi lasciato lievitare in frigorifero per circa 8 ore.

Una volta trascorso il tempo di lievitazione, si può procedere con la cottura dei cromboloni salati. Si consiglia di friggerli in abbondante olio caldo fino a quando saranno dorati e croccanti. Questo particolare lievitato può essere gustato come antipasto o come snack da condividere con amici e familiari. Per seguire passo dopo passo la preparazione di questa deliziosa ricetta, è possibile guardare il video disponibile su RaiPlay.

È importante ricordare che le immagini e le ricette riportate in questo articolo sono tratte dai siti ufficiali dei programmi televisivi e che è fondamentale rispettarne la proprietà intellettuale. Pertanto, si invita a non copiare o utilizzare tali contenuti senza autorizzazione. Buon appetito con i cromboloni salati di Fulvio Marino, un’esperienza culinaria da non perdere!

