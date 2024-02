É sempre mezzogiorno | Ricetta crostata di polenta alla montanara di Daniele Persegani – MediaTurkey

Il nostro professore Daniele Persegani ci ha deliziato con una ricetta perfetta per gli amanti della cucina di montagna: la crostata di polenta alla montanara. Un piatto che scalda il cuore e che invita a gustarlo in compagnia, magari davanti al camino acceso. Gli ingredienti necessari sono pochi ma di ottima qualità: farina per polenta, acqua, burro, salsicce, crescenza, funghi champignon, bacon, formaggio grattugiato, prezzemolo, olio, sale e pepe.

La preparazione inizia con la cottura della polenta: l’acqua, il sale e il burro vengono portati ad ebollizione in una pentola, poi la farina viene aggiunta a pioggia mescolando con una frusta per evitare i grumi. Dopo circa 50 minuti di cottura, la polenta viene versata in uno stampo da crostata foderato con carta forno e lasciata raffreddare. Successivamente, la carta forno viene rimossa e la base di polenta viene infornata a 180° per 15 minuti.

Mentre la base cuoce in forno, in una padella viene rosolata la pancetta affettata con aglio e prezzemolo, ai quali vengono aggiunti i funghi champignon tagliati e salati. Questo condimento viene disposto sopra la base di polenta insieme alla crescenza e alle salsicce sbriciolate, poi il tutto viene coperto con formaggio grattugiato e infornato a 200° per 30 minuti.

La crostata di polenta alla montanara di Daniele Persegani è pronta per essere gustata calda e fumante. Un piatto ricco e saporito che conquisterà il palato di tutti i commensali, con un mix di sapori che si armonizzano perfettamente e ricreano l’atmosfera di una baita di montagna. Invita gli ospiti a tavola e prepara questa gustosa ricetta per fare un figurone con il tuo menù. Buon appetito!

