É sempre mezzogiorno | Ricetta garganelli con prosciutto pecorino e pere di zia Cri – MediaTurkey

Nella puntata di oggi di “É sempre mezzogiorno”, il celebre chef Cannavacciuolo è affiancato dalla vivace zia Cri, con la quale condivide la preparazione di un primo piatto irresistibile: i garganelli con prosciutto pecorino e pere. Gli ingredienti necessari per questa gustosa ricetta includono 500 g di garganelli, 2 scalogni, una noce di burro, 180 g di prosciutto crudo, 2 pere, un cucchiaio di aceto bianco, 150 g di pecorino grattugiato, pepe e sale.

Per realizzare i garganelli con prosciutto pecorino e pere, è sufficiente seguire alcuni passaggi semplici ma efficaci. Innanzitutto, bisogna mescolare il pecorino grattugiato con acqua fredda in una ciotola fino a ottenere una crema densa, a cui aggiungere il pepe. Successivamente, in una padella, si deve soffriggere lo scalogno tritato con un filo d’olio, unendo poi il prosciutto a listarelle e facendolo rosolare. A questo punto, si aggiunge l’aceto bianco per sfumare e si scola la pasta, che verrà saltata in padella con il prosciutto. Per completare il piatto, si spegne il fuoco e si aggiunge la crema di pecorino e pepe insieme alle pere a dadini piccoli, mescolando bene il tutto prima di servire.

Questa ricetta si rivela perfetta per essere preparata all’ultimo minuto, garantendo un risultato di sicuro successo tra i commensali. Il video completo della preparazione è disponibile su RaiPlay, per chi volesse seguire passo dopo passo la realizzazione di questo piatto irresistibile. È importante ricordare che le immagini e le ricette sono tratte dai siti ufficiali dei programmi televisivi, pertanto è consigliabile consultare sempre le fonti originali per ulteriori dettagli e approfondimenti.

In conclusione, i garganelli con prosciutto pecorino e pere sono un’ottima proposta culinaria per chi desidera deliziare il palato con sapori intensi e contrastanti. Grazie alla guida esperta del chef Cannavacciuolo e alla vivacità di zia Cri, la preparazione di questo piatto diventa un’esperienza divertente e appagante. Che sia per un pranzo veloce o una cena speciale, questa ricetta saprà conquistare il cuore di chiunque ami la buona cucina e le combinazioni di ingredienti originali. Buon appetito!

