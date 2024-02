É sempre mezzogiorno | Ricetta ravioli sardi con ricotta e limone di Michele Farru – MediaTurkey

La cucina sarda è rinomata per i suoi sapori autentici e genuini, che rappresentano la tradizione e la cultura dell’isola. Uno dei piatti più amati e caratteristici della Sardegna sono i ravioli sardi con ricotta e limone, un vero e proprio tripudio di gusto che conquista il palato di chiunque li assaggi. Il celebre chef Michele Farru, originario dell’Ogliastra, ha deciso di condividere la sua ricetta per preparare questi deliziosi ravioli, che si distinguono per l’utilizzo di ingredienti freschi e di alta qualità.

Per realizzare i ravioli sardi con ricotta e limone, avrai bisogno di una serie di ingredienti che includono semola, farina 00, uova, sale, acqua per la pasta e ricotta, limone, zucchero, semola, uova, prezzemolo per il ripieno. Per la salsa, saranno necessari pomodorini rossi, gialli, arancioni, aglio, alloro, cipollotto, mandorle, pecorino e olio extravergine d’oliva.

Il procedimento per preparare i ravioli sardi con ricotta e limone è abbastanza semplice. Inizia preparando la pasta all’uovo, lavorando farina e semola con l’uovo, una presa di sale e acqua. Una volta ottenuto un impasto liscio e compatto, lascialo riposare per mezz’ora avvolto nella pellicola. Nel frattempo, prepara la salsa soffriggendo cipolla tritata, aglio e pomodorini in padella, e tostando le mandorle in un’altra padella.

Per il ripieno, mescola la ricotta con zucchero, scorza di limone grattugiata, semola, uovo e prezzemolo tritato. Stendi la sfoglia sottile e adagia delle noci di ripieno su di essa, poi ripiega la sfoglia e ritaglia i ravioli con un coppapasta, sigillando bene i bordi. Cuoci i ravioli in acqua bollente e salata per pochi minuti, poi salta i ravioli con il sugo di pomodorini e pecorino grattugiato. Servi i ravioli con le mandorle tostate e altro pecorino grattugiato.

I ravioli sardi con ricotta e limone di Michele Farru sono pronti per deliziare il tuo palato con i sapori autentici della Sardegna. Questo piatto rappresenta un connubio perfetto tra tradizione e creatività culinaria, e sicuramente ti lascerà con un sorriso soddisfatto sul volto. Buon appetito!

