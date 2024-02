É sempre mezzogiorno | Ricetta torta ricciarello di Sal De Riso – MediaTurkey

Il momento del mezzogiorno è sempre speciale, soprattutto quando la fame comincia a farsi sentire e la voglia di preparare qualcosa di gustoso e dolce diventa irresistibile. Grazie alla creatività e all’abilità dello chef Antonino Canavacciuolo, possiamo deliziarci con una prelibatezza della pasticceria partenopea: la torta ricciarello di Sal De Riso.

Questo dolce è stato dedicato ad una telespettatrice affezionata, dimostrando l’attenzione e la cura che Sal De Riso mette in ogni sua creazione. Ma veniamo alla ricetta, per deliziare anche i nostri palati. Gli ingredienti necessari per preparare la torta ricciarello sono pochi ma di qualità: pasta di mandorle, albume, ammoniaca alimentare, scorza di limone, zucchero a velo per la base; pasta di mandorle, latte, panna, zucchero, gelatina, arance candite, zucchero, mandorle tostate, scorza di arance semi candite e zucchero a velo per la crema.

Il procedimento per la preparazione della torta ricciarello è dettagliato ma non troppo complicato. Si inizia sciogliendo l’ammoniaca negli albumi e unendo la pasta di mandorle sbriciolata per ottenere un composto cremoso. Con l’aiuto di una sacca da pasticcere, si creano due dischi a spirale che verranno cotti in forno a 190° per 13 minuti. Per la crema, si mescolano la pasta di mandorle con latte e panna bollenti, aggiungendo gelatina sciolta in acqua e zucchero. Si incorpora poi la panna semi montata e si preparano le arance candite facendole bollire con dello zucchero.

Una volta pronta la base e la crema, si compone la torta alternando strati di biscotto alle mandorle, crema alle mandorle e arance candite. Si congela il dolce e, una volta sformato, si completa con mandorle tostate, panna e arance candite. Il risultato finale è un capolavoro di dolcezza e gusto, un’esplosione di sapori che delizierà tutti i commensali. Grazie a Sal De Riso e alla sua torta ricciarello, il mezzogiorno diventa ancora più speciale e goloso.

Se desiderate imparare a preparare questa deliziosa torta seguendo passo dopo passo la ricetta, potete trovare i video delle ricette di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Buon appetito!

In conclusione, la torta ricciarello di Sal De Riso è un’eccellente proposta per soddisfare la voglia di dolcezza e gusto durante il pranzo. Con ingredienti di qualità e una preparazione dettagliata, questo dolce partenopeo conquisterà sicuramente i vostri palati e vi regalerà un momento di puro piacere culinario. Grazie alla maestria dell’chef Antonino Canavacciuolo, possiamo gustare un’autentica prelibatezza della pasticceria tradizionale, che renderà il vostro mezzogiorno ancora più speciale e delizioso. Non perdete l’occasione di provare questa squisita torta e deliziare anche i vostri ospiti con un dessert raffinato e gustoso. Buon appetito!

