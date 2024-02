Anticipazioni La Promessa 1 Marzo 2024: arriva la fine per Jana

Nel prossimo episodio de La Promessa, in onda venerdì 1 Marzo, Jana verrà colta da uno sconvolgimento totale alla notizia della gravidanza di Jimena. La giovane cameriera sarà incapace di accettare la realtà di quanto sia accaduto e crollerà emotivamente, piangendo in modo inarrestabile. Mentre la famiglia Lujàn gioisce per l’arrivo di un nuovo erede, Manuel si trova a combattere con i suoi tormenti interiori, angustiato dalla prospettiva di dover stare accanto a una donna che non ama. Jana, la persona che tiene sinceramente, sarà inevitabilmente coinvolta e soffrirà molto per questa situazione.

La notizia della gravidanza di Jimena si diffonde rapidamente nella tenuta, causando un mix di emozioni contrastanti. Quando Jana scoprirà che il suo amato sta per diventare padre, il suo dolore sarà palpabile e il pianto disperato diventerà la sua reazione inevitabile. La ragazza si troverà nell’impossibilità di confessare la vera ragione della sua tristezza, creando ulteriori complicazioni emotive nella trama.

Martina si troverà ad affrontare una situazione complessa e delicata quando Beatriz scoprirà il suo legame affettuoso con il cugino di Catalina e cercherà vendetta. La nuova arrivata malvagia prenderà di mira Curro, cercando di sedurlo e provocando la furia di Martina. Tuttavia, la protagonista sarà costretta a restare nell’ombra senza poter agire direttamente, complicando ulteriormente la sua situazione.

Simona e Candela riescono a organizzare un altro insegnante per la tenuta, Don Carlos, mantenendo però segreto il fatto che Simona lo conosce già. La cuoca è determinata a preservare la confidenzialità del suo vero rapporto con il nuovo arrivato e sfrutta l’occasione di preparare un caffè per lui durante una breve pausa per poter parlare con lui privatamente, tenendo il segreto al sicuro da occhi indiscreti.

In sintesi, nel prossimo episodio de La Promessa, Jana affronterà una crisi emotiva a causa della gravidanza di Jimena, mentre Martina si troverà coinvolta in una vendetta orchestrata da Beatriz. Simona e Candela dovranno gestire con discrezione la presenza di Don Carlos sulla tenuta, mantenendo nascosto il vero rapporto tra Simona e il nuovo insegnante. Le anticipazioni per il prossimo episodio promettono momenti intensi e complicati per i personaggi principali, con segreti che rischiano di essere svelati e vendette in corso.

