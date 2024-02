É sempre mezzogiorno | Ricetta ciocco delizie di Fulvio Marino – MediaTurkey

Il panettiere piemontese Fulvio Marino ha condiviso la sua ricetta delle “ciocco delizie” durante una puntata di “É sempre mezzogiorno”. Questo dolce lievitato ha conquistato il palato di molti grazie alla sua bontà e alla semplicità nella preparazione. Gli ingredienti necessari per realizzare le ciocco delizie sono semplici: farina 0, lievito di birra, zucchero, acqua, burro e sale. Questa combinazione di ingredienti regala un sapore unico e irresistibile. Il procedimento per la preparazione delle ciocco delizie è altrettanto facile e veloce. Si mescolano gli ingredienti in una ciotola, si lascia lievitare l’impasto e si ottiene un prodotto perfetto per la colazione o la merenda.

Il panettiere piemontese Fulvio Marino ha condiviso la sua deliziosa ricetta delle “ciocco delizie” durante la puntata di “É sempre mezzogiorno”. Questo lievitato dolce ha conquistato il palato di molti, grazie alla sua bontà e semplicità nella preparazione. Gli ingredienti necessari per realizzare le ciocco delizie sono: 500 g di farina 0, 12 g di lievito di birra, 60 g di zucchero, 280 ml di acqua, 80 g di burro e 10 g di sale. Una combinazione di ingredienti semplici ma che regalano un sapore unico e irresistibile. Il procedimento per la preparazione delle ciocco delizie è altrettanto facile e veloce. In una ciotola, si uniscono la farina, gran parte dell’acqua e si mescola fino ad ottenere un impasto omogeneo. Successivamente si aggiunge il lievito sbriciolato, lo zucchero, il sale e il burro a pezzetti, impastando fino a farlo assorbire completamente. L’impasto va lasciato lievitare per circa un’ora a temperatura ambiente.

Le ciocco delizie di Fulvio Marino sono un vero e proprio tripudio di sapori e profumi che si mescolano armoniosamente, regalando un’esperienza gustativa unica. Questo lievitato dolce è perfetto per la colazione, la merenda o per concedersi un momento di dolcezza durante la giornata. Se vuoi provare a realizzare le ciocco delizie di Fulvio Marino, non perdere l’occasione di guardare il video della ricetta su RaiPlay e lasciati ispirare dalla creatività e maestria di questo talentuoso panettiere. Buon appetito!

